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Новости Война
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Российские захватчики стали меньше бить по Харькову из С-300, однако угроза все еще сохраняется, - ОВА

У Харкові фіксується менше обстрілів з С-300

Харьковская ОВА фиксирует уменьшение количества обстрелов из российских установок ЗРК С-300.

Об этом в эфире национального марафона "Єдині новини" сказал начальник ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что меньше применяется (ракет С-300, - ред.), - однозначно. Это, фактически, чувствуют все харьковчане, поскольку враг почти каждую ночь и днем наносил удары по Харькову именно ракетами С-300, управляемыми авиабомбами и тому подобное. Сейчас мы констатируем, что таких обстрелов стало меньше", - отметил он.

Синегубов отметил, что минувшей ночью враг нанес ракетный удар из С-300 по Харьковской области.

"Эта угроза сохраняется", - добавил глава ОВА.

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Автор: 

Харьков (7515) Синегубов Олег (560) С-300 (8)


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Знову « конферансьє» Синегубов.

Він каже очевидні речі. Люди ждуть допомоги. Нові засоби захисту. Ремонту та вдосканелення бомбосховищ.
Багато інших проблем.
Але тут він мовчить…
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13.06.2024 15:24 Ответить
Сили оборони за допомогою американських артилерійських систем HIMARS знищили чотири російські установки С-300, якими рашистська армія завдавала ударів по Харкову. Про це повідомив засновник спецпідрозділу Kraken Костянтин Нємічев у середу, 12 червня.
«Зараз вони [російські окупанти] не ризикують під'їжджати та скорочувати дистанцію, щоб відпрацювати містом [Харькову]», - йдеться у повідомленні.
Нємічев додав, що сили ППО зараз "полюють" на літаки, які бомбять КАБами Харків. За його словами, через це російські ********** долітають лише до окружної дороги.
"Але все одно є жертви, тому добре було б один-два літаки збити», - написав військовий.
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13.06.2024 16:20 Ответить
 
 