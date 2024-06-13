Российские захватчики стали меньше бить по Харькову из С-300, однако угроза все еще сохраняется, - ОВА
Харьковская ОВА фиксирует уменьшение количества обстрелов из российских установок ЗРК С-300.
Об этом в эфире национального марафона "Єдині новини" сказал начальник ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То, что меньше применяется (ракет С-300, - ред.), - однозначно. Это, фактически, чувствуют все харьковчане, поскольку враг почти каждую ночь и днем наносил удары по Харькову именно ракетами С-300, управляемыми авиабомбами и тому подобное. Сейчас мы констатируем, что таких обстрелов стало меньше", - отметил он.
Синегубов отметил, что минувшей ночью враг нанес ракетный удар из С-300 по Харьковской области.
"Эта угроза сохраняется", - добавил глава ОВА.
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Він каже очевидні речі. Люди ждуть допомоги. Нові засоби захисту. Ремонту та вдосканелення бомбосховищ.
Багато інших проблем.
Але тут він мовчить…
«Зараз вони [російські окупанти] не ризикують під'їжджати та скорочувати дистанцію, щоб відпрацювати містом [Харькову]», - йдеться у повідомленні.
Нємічев додав, що сили ППО зараз "полюють" на літаки, які бомбять КАБами Харків. За його словами, через це російські ********** долітають лише до окружної дороги.
"Але все одно є жертви, тому добре було б один-два літаки збити», - написав військовий.