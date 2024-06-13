Російські загарбники стали менше бити по Харкову з С-300, однак загроза все ще зберігається, - ОВА

Харківська ОВА фіксує зменшення кількості обстрілів з російських установок ЗРК С-300.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" сказав начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що менше застосовується (ракет С-300 - ред.), - однозначно. Це, фактично, відчувають усі харків'яни, оскільки ворог майже щоночі і вдень завдавав ударів по Харкову саме ракетами С-300, керованими авіабомбами тощо. Наразі ми констатуємо, що таких обстрілів стало менше", - зазначив він.

Синєгубов зауважив, що минулої ночі ворог завдав ракетного удару із С-300 по Харківщині.

"Ця загроза зберігається", - додав очільник ОВА.

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