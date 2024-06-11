Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Удари Сил оборони України по військових цілях на території Росії допомогли зменшити інтенсивність російських обстрілів Харкова.

Про це у коментарі агентству Reuters розповів мер Харкова Ігор Терехов під час відвідин конференції з відновлення України у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Іноземні журналісти поцікавилися у Терехова, чи полегшило ситуацію у місті те, що тепер ЗСУ можуть завдавати ударів американською зброєю по території Росії в районі Харківщини. Відповідаючи, мер міста сказав, що атаки дронів та ракет на Харків продовжуються, але обстрілів стало менше. Порівняно з травнем, за словами Терехова, наразі у місті спокійніше.

"Це допомогло... Можливо, саме тому в Харкові за останні кілька тижнів спостерігається цей період затишшя. Не було таких великих обстрілів, як, наприклад, у травні", - сказав Терехов.

Очільник міста також розповів, що близько 11 500 людей прибули до Харкова з регіонів, які активно обстрілюють російські загарбники. Він також наголосив на необхідності для міста західних систем протиповітряної оборони.

"Дуже важливо отримати зброю вчасно. Дуже важливо мати цю зброю, особливо багатофункціональні системи ППО", - додав Терехов.

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Дозвіл США бити по РФ наданою зброєю

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

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