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Новини Війна
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Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Удари Сил оборони України по військових цілях на території Росії допомогли зменшити інтенсивність російських обстрілів Харкова.

Про це у коментарі агентству Reuters розповів мер Харкова Ігор Терехов під час відвідин конференції з відновлення України у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Іноземні журналісти поцікавилися у Терехова, чи полегшило ситуацію у місті те, що тепер ЗСУ можуть завдавати ударів американською зброєю по території Росії в районі Харківщини. Відповідаючи, мер міста сказав, що атаки дронів та ракет на Харків продовжуються, але обстрілів стало менше. Порівняно з травнем, за словами Терехова, наразі у місті спокійніше. 

"Це допомогло... Можливо, саме тому в Харкові за останні кілька тижнів спостерігається цей період затишшя. Не було таких великих обстрілів, як, наприклад, у травні", - сказав Терехов.

Очільник міста також розповів, що  близько 11 500 людей прибули до Харкова з регіонів, які активно обстрілюють російські загарбники. Він також наголосив на необхідності для міста західних систем протиповітряної оборони.

"Дуже важливо отримати зброю вчасно. Дуже важливо мати цю зброю, особливо багатофункціональні системи ППО", - додав Терехов.

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Дозвіл США бити по РФ наданою зброєю 

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Читайте також: США зняли заборону на постачання зброї "Азову", - The Washington Post

Автор: 

зброя (7471) Харків (5625) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+8
Допоки кацапи не відчують на собі цю кляту війну , де орки
цілодобово стріляють в одні ворота ( по Украіні)
нічого доброго не буде 😡
Потрібно окупантів знищувати повсюди , де б вони не зʼявились 🙁
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11.06.2024 22:40
+7
На початок, треба зруйнувати усю белгородщину. Цeгли на цеглi.
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11.06.2024 22:40
+6
тиба то не треба було "просто прекрать стрелять" а навпаки ї@ошить щосили
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11.06.2024 22:39
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тиба то не треба було "просто прекрать стрелять" а навпаки ї@ошить щосили
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11.06.2024 22:39 Відповісти
Допоки кацапи не відчують на собі цю кляту війну , де орки
цілодобово стріляють в одні ворота ( по Украіні)
нічого доброго не буде 😡
Потрібно окупантів знищувати повсюди , де б вони не зʼявились 🙁
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11.06.2024 22:40 Відповісти
Потрiбно зробити так, щоб коцап сам повз з пологового будинку на складбiще.
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11.06.2024 22:44 Відповісти
Все вірно. Де б ще асфальту стільки взяти. Може арахламія по своїм каналам з бульбофюрером домовиться?
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11.06.2024 23:07 Відповісти
На початок, треба зруйнувати усю белгородщину. Цeгли на цеглi.
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11.06.2024 22:40 Відповісти
Лучший способ прекратить обстрелы Харькова - сжечь дронами Рублёвку. Русский народ одобрит.
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11.06.2024 23:08 Відповісти
Може ти ще за стiл переговорiв сядешь з цим норотом, кацапура?!!! Iзийдi!
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11.06.2024 23:20 Відповісти
скільки життів харків'ян забрав цей недозвіл.....
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11.06.2024 23:09 Відповісти
"...скільки життів харків'ян забрав цей недозвіл...."

краще спитати: "скільки життів харків'ян забрав недолугий вибір гепи, допи, вбивство Кушнарьова, "дії авакових", різня на Римарській в 2014-му...та й, звичайно, вибір в 2019-му? ...."
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12.06.2024 09:25 Відповісти
вони за свою помилку вже заплатили. А ось що заплатили сша за свою сс*ву і недолугу політику?
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12.06.2024 23:02 Відповісти
Александр Кушнарь: HIMARS уничтожил Панцирь С-1. Гордость Путина разлетелась на куски- прекрасні відео- учора..
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-himars-unichtozhil-panczir-s-1-gordost-putina-razletelas-na-kuski.html
й тут же прекрасні відео як Нептуном грохнули баржу на Азовщині 6 червня
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11.06.2024 23:20 Відповісти
Господи, в цій країні українською мовою так ніхто й не володіє...
"Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова"
Це як покращив? Від'ємно? Це бухгалтер про позитивне сальдо пише?..
Що це??
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11.06.2024 23:27 Відповісти
Це "роспартхозканцеляріт".
"В області улучшилась сітуация с прєступностью".
В районє улучшаєцца состояніє дєл с падєжом скота".
І т.д.і т.п.
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11.06.2024 23:41 Відповісти
І так. Це І. Фаріон винувата.
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11.06.2024 23:42 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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12.06.2024 00:14 Відповісти
 
 