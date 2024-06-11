РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9846 посетителей онлайн
Новости Война
3 421 16

Разрешение бить по РФ улучшило ситуацию с обстрелами Харькова, - Терехов

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Удары Сил обороны Украины по военным целям на территории России помогли уменьшить интенсивность российских обстрелов Харькова.

Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время посещения конференции по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.

Иностранные журналисты поинтересовались у Терехова, облегчило ли ситуацию в городе то, что теперь ВСУ могут наносить удары американским оружием по территории России в районе Харьковщины. Отвечая, мэр города сказал, что атаки дронов и ракет на Харьков продолжаются, но обстрелов стало меньше. По сравнению с маем, по словам Терехова, сейчас в городе спокойнее.

"Это помогло... Возможно, именно поэтому в Харькове за последние несколько недель наблюдается этот период затишья. Не было таких больших обстрелов, как, например, в мае", - сказал Терехов.

Глава города также рассказал, что около 11 500 человек прибыли в Харьков из регионов, которые активно обстреливают российские захватчики. Он также отметил необходимость для города западных систем противовоздушной обороны.

"Очень важно получить оружие вовремя. Очень важно иметь это оружие, особенно многофункциональные системы ПВО", - добавил Терехов.

Читайте также: Ночью оккупанты ударили баллистикой по Новопокровской громаде на Харьковщине, один человек погиб

Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.

Читайте также: США сняли запрет на поставку оружия батальону "Азов", - The Washington Post

Автор: 

оружие (10219) Харьков (7498) Терехов Игорь (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Допоки кацапи не відчують на собі цю кляту війну , де орки
цілодобово стріляють в одні ворота ( по Украіні)
нічого доброго не буде 😡
Потрібно окупантів знищувати повсюди , де б вони не зʼявились 🙁
показать весь комментарий
11.06.2024 22:40
+7
На початок, треба зруйнувати усю белгородщину. Цeгли на цеглi.
показать весь комментарий
11.06.2024 22:40
+6
тиба то не треба було "просто прекрать стрелять" а навпаки ї@ошить щосили
показать весь комментарий
11.06.2024 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тиба то не треба було "просто прекрать стрелять" а навпаки ї@ошить щосили
показать весь комментарий
11.06.2024 22:39 Ответить
Допоки кацапи не відчують на собі цю кляту війну , де орки
цілодобово стріляють в одні ворота ( по Украіні)
нічого доброго не буде 😡
Потрібно окупантів знищувати повсюди , де б вони не зʼявились 🙁
показать весь комментарий
11.06.2024 22:40 Ответить
Потрiбно зробити так, щоб коцап сам повз з пологового будинку на складбiще.
показать весь комментарий
11.06.2024 22:44 Ответить
Все вірно. Де б ще асфальту стільки взяти. Може арахламія по своїм каналам з бульбофюрером домовиться?
показать весь комментарий
11.06.2024 23:07 Ответить
На початок, треба зруйнувати усю белгородщину. Цeгли на цеглi.
показать весь комментарий
11.06.2024 22:40 Ответить
Лучший способ прекратить обстрелы Харькова - сжечь дронами Рублёвку. Русский народ одобрит.
показать весь комментарий
11.06.2024 23:08 Ответить
Може ти ще за стiл переговорiв сядешь з цим норотом, кацапура?!!! Iзийдi!
показать весь комментарий
11.06.2024 23:20 Ответить
скільки життів харків'ян забрав цей недозвіл.....
показать весь комментарий
11.06.2024 23:09 Ответить
"...скільки життів харків'ян забрав цей недозвіл...."

краще спитати: "скільки життів харків'ян забрав недолугий вибір гепи, допи, вбивство Кушнарьова, "дії авакових", різня на Римарській в 2014-му...та й, звичайно, вибір в 2019-му? ...."
показать весь комментарий
12.06.2024 09:25 Ответить
вони за свою помилку вже заплатили. А ось що заплатили сша за свою сс*ву і недолугу політику?
показать весь комментарий
12.06.2024 23:02 Ответить
Александр Кушнарь: HIMARS уничтожил Панцирь С-1. Гордость Путина разлетелась на куски- прекрасні відео- учора..
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-himars-unichtozhil-panczir-s-1-gordost-putina-razletelas-na-kuski.html
й тут же прекрасні відео як Нептуном грохнули баржу на Азовщині 6 червня
показать весь комментарий
11.06.2024 23:20 Ответить
Господи, в цій країні українською мовою так ніхто й не володіє...
"Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова"
Це як покращив? Від'ємно? Це бухгалтер про позитивне сальдо пише?..
Що це??
показать весь комментарий
11.06.2024 23:27 Ответить
Це "роспартхозканцеляріт".
"В області улучшилась сітуация с прєступностью".
В районє улучшаєцца состояніє дєл с падєжом скота".
І т.д.і т.п.
показать весь комментарий
11.06.2024 23:41 Ответить
І так. Це І. Фаріон винувата.
показать весь комментарий
11.06.2024 23:42 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
12.06.2024 00:14 Ответить
 
 