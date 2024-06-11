Разрешение бить по РФ улучшило ситуацию с обстрелами Харькова, - Терехов

Удары Сил обороны Украины по военным целям на территории России помогли уменьшить интенсивность российских обстрелов Харькова.

Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время посещения конференции по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.

Иностранные журналисты поинтересовались у Терехова, облегчило ли ситуацию в городе то, что теперь ВСУ могут наносить удары американским оружием по территории России в районе Харьковщины. Отвечая, мэр города сказал, что атаки дронов и ракет на Харьков продолжаются, но обстрелов стало меньше. По сравнению с маем, по словам Терехова, сейчас в городе спокойнее.

"Это помогло... Возможно, именно поэтому в Харькове за последние несколько недель наблюдается этот период затишья. Не было таких больших обстрелов, как, например, в мае", - сказал Терехов.

Глава города также рассказал, что около 11 500 человек прибыли в Харьков из регионов, которые активно обстреливают российские захватчики. Он также отметил необходимость для города западных систем противовоздушной обороны.

"Очень важно получить оружие вовремя. Очень важно иметь это оружие, особенно многофункциональные системы ПВО", - добавил Терехов.

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Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.

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