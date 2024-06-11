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США сняли запрет на поставку оружия батальону "Азов", - The Washington Post

азов

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент США

"После тщательного изучения 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, закон, получивший название в честь сенатора Патрика Лихи, запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, которые совершали серьезные нарушения прав человека. Государственный департамент не нашел "никаких доказательств" таких нарушений, говорится в заявлении.

При этом, представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское оружие в "Азов". Отныне бригада Нацгвардии "Азов" будет иметь доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение украинских защитников.

В 2015 году, после дезинформационной кампании, Палата представителей США по инициативе конгрессмена от Демократической партии Джона Коньерса, который называл "Азов" "неонацистским", приняла поправки, которые запрещали оказывать военную помощь украинскому добровольческому батальону.

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Автор: 

оружие (10219) США (26743) Азов (794)


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Топ комментарии
+36
Дуже гарна новина...
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11.06.2024 06:21
+29
...бо заборона ця була дуже безглуздою та дурною як і заборона завдавати ударів американською зброєю по рашистському забарєбріку...
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11.06.2024 06:33
+27
Будуть хлопці ще краще рубать русняве гівно.
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11.06.2024 06:23
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Дуже гарна новина...
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11.06.2024 06:21 Ответить
...бо заборона ця була дуже безглуздою та дурною як і заборона завдавати ударів американською зброєю по рашистському забарєбріку...
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11.06.2024 06:33 Ответить
Ба навіть ще безглуздішою.
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11.06.2024 20:52 Ответить
знову деми нам наср*ли
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12.06.2024 00:21 Ответить
Будуть хлопці ще краще рубать русняве гівно.
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11.06.2024 06:23 Ответить
Не дуже гарна новина для кацапських срак.
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11.06.2024 06:24 Ответить
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11.06.2024 14:50 Ответить
ОЦЕ ТОПЧІК)
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11.06.2024 06:27 Ответить
Ця *демократія* у виконанні США якась геть зовсім нелогічна. Може, нам взагалі не можна кацапів вбивати, а тільки під ручку виводити?
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11.06.2024 06:34 Ответить
США так працюють, в них нема тоталітарастичного фюрера, який би топнув ніжкою і відкинув би всі обговорення з представниками народу.
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11.06.2024 07:13 Ответить
Дивіться глибше і ширше. Хто на сьогодні в виграші? Ото ж.
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11.06.2024 07:55 Ответить
Ты расскажи это вовочке зеленскому, какой должна быть демократия.А то он даже понятия не имеет что это такое.
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11.06.2024 08:35 Ответить
А кто у нас решает все международные вопросы по конституции? Кто допустил что бы часть настоящих бойцов из Азова,включая их командиров сначала "изолировали" в Турции а потом еще запретили давать американское оружие? Да клоун должен быть костьми лечь перед всем миром что бы этого не случилось. А он намеренно или по своей тупости это допустил. Ты хоть знаешь за договорняк в начале "второй" войны в 2022 году между клоуном и ******, посредником этого выступал Беннет? Тогда не задавай тупых вопросов, что бы не выглядеть полным идиотом.
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11.06.2024 09:08 Ответить
Люто плюсую ! Наш клоун тупа продажна ****.
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11.06.2024 14:54 Ответить
Он не наш клоун, он кремлевский клоун.
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11.06.2024 16:23 Ответить
зеля це путінський холуй (что ізволітє сударь), підстилка (****).
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11.06.2024 20:28 Ответить
швидко так пройшло лиш 9 років ...
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11.06.2024 06:42 Ответить
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11.06.2024 06:44 Ответить
Питання не по темі,- "Зараз у когось працює Телеграм"?
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11.06.2024 06:46 Ответить
Сервер на Лубянці впав, скоро починять.
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11.06.2024 07:14 Ответить
а мені цікава логіка, с точки зору американської юриспруденції.
азов перестав бути укронацистами, порушуючими правила чесної війни, але став міжнародними пацифістами на рожевих єдинорогах посеред голубих слонів з чарівною паличкою в руках?
от що в головах отих законотворців, що наклали заборону на частину національної гвардії?
як це працювало?
от вам десять гвинтівок, але оцим не давати, а оцим, ще й гранатомет?
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11.06.2024 06:48 Ответить
Не, просто запад по-настоящему испугался, аж обосрался. Он видит что россияне прут, а у нас руки связаны. Туда стреляй, а туда нельзя. Этим оружие можно, тем нельзя. Мы приучаем Штаты, что в белых перчатках воевать нельзя - сначала набьют морду боксеру, потом рефери.
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11.06.2024 15:21 Ответить
Подарунок для срущего в чемодан.❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
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11.06.2024 06:52 Ответить
Неонацисти з Азова - це кацапська тема
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11.06.2024 06:53 Ответить
У кремлі істерика. Вся брехня коту під хвіст.
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11.06.2024 07:07 Ответить
У Зеленського - істерика!
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11.06.2024 07:51 Ответить
Теперь нужно подать в суд на инициатора етого закона за клевету и возможно даже за измену Родины. Вангую что етот сенатор связан с кремлем а так же является педофилом или поклонником мальшиков которых поставлял ему *****
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11.06.2024 07:15 Ответить
А ви не далеко і сказали

https://nv.ua/world/countries/v-ssha-samyj-staryj-kongressmen-ushel-v-otstavku-iz-za-obvinenij-v-domogatelstvah-2323249.html В США самый старый конгрессмен ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

https://mezha.net/ua/bukvy/79960-amerikanskij-kongressmen-ushel-v-otstavku-posle-obvinenij-v-domogatelstvakh/ Американский конгрессмен ушел в отставку после обвинений в домогательствах
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11.06.2024 10:25 Ответить
У сколково паніка, під.аросійським опущеним тролякам не було повідомлено як реагувати на таку ЧУДОВУ новину, всі методичку по пи....і! 🤣🤣🤣
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11.06.2024 07:17 Ответить
здоровий глузд переміг
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11.06.2024 07:19 Ответить
Теперь і байден с саліваном неонацисти🥰
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11.06.2024 08:06 Ответить
все, хлопці, рвіть як тузік грєлку!
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11.06.2024 08:10 Ответить
Дай Боже хлопцям сили та натхнення...
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11.06.2024 08:26 Ответить
Давно би вже так.
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11.06.2024 08:34 Ответить
Нарешті дозріли!
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11.06.2024 08:55 Ответить
Це буст.
Фошизди піндоси)))
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11.06.2024 09:04 Ответить
на гавкіт фсб починають класти всі болт це добре
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11.06.2024 09:05 Ответить
Какой озабоченный Госдеп! Десять лет не мог разглядеть
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11.06.2024 09:12 Ответить
Не осуждайте их сильно. Во власти люди пожилые, зрение хреновое, минуса. Ну и главное - не было интереса увидеть истину. То есть кому-то было важно считать азовцев изгоями. А нынче россия, видать, платить за блюдение ее интересов перестала, и у госдепа резко зрение прорезалось.
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11.06.2024 15:32 Ответить
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11.06.2024 09:33 Ответить
Неожиданно ))
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11.06.2024 09:35 Ответить
ТАК ЇМ ПЕРШИМ ПОВИННІ ДАВАТИ !!!
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11.06.2024 09:47 Ответить
Правильне рішення, сотні тисяч кацапів будуть знищені полком Азов за допомогою американської зброї!
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11.06.2024 10:21 Ответить
А цікаво, чи понесе хоч якусь відповідальність той. хто ініцюював таку заборону для Азова?
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11.06.2024 10:56 Ответить
Вы хотите чтобы в конгрессе на своих наехали? Они ж не скажут что заблуждались, просто не нашли доказательств против Азова.
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11.06.2024 15:28 Ответить
4308
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11.06.2024 10:57 Ответить
що за їбанізм, блін. Яка амерам різниця хто саме з їхної зброї захищатиме Україну. Блін, ну реально до маразму вже ці ігрища дійшли..
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11.06.2024 10:59 Ответить
Нарешті російську ІПСО переможено!
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11.06.2024 11:31 Ответить
Нарешті! Розумно.Хлопці зможуть нормально воювати, і кацапи скоро це відчують...
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11.06.2024 12:09 Ответить
Фаріон вернули роботу,,,, азовцям дозволили зброю.
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11.06.2024 13:18 Ответить
той хто запровадив анти-азовський закон був john conyers що просидів в Конгресі 52 роки і закликав виплачувати з бюджету репарації нащадкам чорношкірих рабів, також підтримував wikileaks які працювали на кремль
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11.06.2024 14:39 Ответить
Продвинутым Штатам лет 9 понадобилось чтобы перебороть российскую пропаганду у себя во власти. Обычным россиянам победить пропаганду нереально абсолютно.
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11.06.2024 15:12 Ответить
Песков в шоке. С удвоенной силой россияне продолжат искать у нас нацистов и базы Нато. Хотя по телеку раше покажут что уже нашли.
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11.06.2024 15:26 Ответить
God bless America!!!
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12.06.2024 20:28 Ответить
 
 