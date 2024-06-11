США сняли запрет на поставку оружия батальону "Азов", - The Washington Post

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент США

"После тщательного изучения 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, закон, получивший название в честь сенатора Патрика Лихи, запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, которые совершали серьезные нарушения прав человека. Государственный департамент не нашел "никаких доказательств" таких нарушений, говорится в заявлении.

При этом, представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское оружие в "Азов". Отныне бригада Нацгвардии "Азов" будет иметь доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение украинских защитников.

В 2015 году, после дезинформационной кампании, Палата представителей США по инициативе конгрессмена от Демократической партии Джона Коньерса, который называл "Азов" "неонацистским", приняла поправки, которые запрещали оказывать военную помощь украинскому добровольческому батальону.

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