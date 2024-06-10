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ВСУ могут бить западным оружием только по 16% территории РФ, - ISW

ЗСУ можуть бити по 16% території РФ

Силы обороны Украины фактически могут бить по военным объектам РФ, которые расположены на границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ISW.

"Ограниченные изменения в политике администрации Байдена, которые позволили Украине использовать предоставленное США оружие для поражения некоторых российских военных объектов на небольшом участке территории РФ, которая составляет лишь 16%", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в ISW, политика США позволяет агрессору сохранять еще по меньшей мере 84% наземной защиты.

Украина не может использовать вооружение на остальной территории России, защищающей подавляющее большинство глубокого тыла РФ.

Дозвіл на удари по РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не разрешать Украине бить по объектам в РФ не имело смысла. Импульс российского наступления в Харьковской области застопорился, - Салливан

Разрешение на удары по территории РФ.

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Также читайте: Запад пересек красную линию, позволив Украине бить по России своим оружием, - министр обороны Австрии Таннер
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Топ комментарии
+7
Для нормального бенкету потрібні томагавки
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10.06.2024 09:19
+4
Ще було б непогано підривати в кацапстані всі гідроелектростанції, 👈
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10.06.2024 09:23
+4
На це можно буде відповісти: - Це нє ми, це провокація!!
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10.06.2024 09:35
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У європейській частині ерефії зосереджена більша частина ништяків.
Куди не дістануть західні озброєння, з часом долетять дрони.
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10.06.2024 09:19 Ответить
Для нормального бенкету потрібні томагавки
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10.06.2024 09:19 Ответить
Салівана Кондратій вхопить, коли він почує про таке бажання України.
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10.06.2024 09:21 Ответить
На плазунів грець не діє.
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10.06.2024 09:25 Ответить
Ну ще б виробництво Першингів-2 відновили! Зі звичайними боєголовками. Був би повний комплект!
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10.06.2024 09:41 Ответить
Ще було б непогано підривати в кацапстані всі гідроелектростанції, 👈
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10.06.2024 09:23 Ответить
На відміну від наших приморожених політиків та дипломатів, кацапи піднімуть гвалт на всю планету. І будуть почуті, не сумнівайтеся.
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10.06.2024 09:30 Ответить
На це можно буде відповісти: - Це нє ми, це провокація!!
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10.06.2024 09:35 Ответить
Какіє фаші токазатєльстфа?
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10.06.2024 09:41 Ответить
Докази того, що наші урядовці - нікчеми? Згадайте знищення Каховської ГЕС.
А от кацап Небензя після кожного нашого "комара" скликає радбез ООН. І це працює.
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10.06.2024 09:58 Ответить
Я не про це. Я про те, що можна також корчити рожі і відмовлятися у скоєному. Як це завжди робить кацапня і завжди проканує.
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10.06.2024 10:01 Ответить
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10.06.2024 10:04 Ответить
Хоча б Цимлянську, щоб не тягали корита в Азовское море.
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10.06.2024 09:39 Ответить
Пудрило заявлял, что эта территория будет "буферной зоной".
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10.06.2024 09:29 Ответить
Ще б кацапам заборонили вглиб стріляти.
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10.06.2024 09:33 Ответить
Байде дозволив бити американським озброєнням по території мордору на 200 миль від кордону.Дальність ATACMS якраз підходить під 320 км. "Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Джерело:
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10.06.2024 10:21 Ответить
для початку достатньо 0,002% десь там на москві річці..
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10.06.2024 11:03 Ответить
 
 