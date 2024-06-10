ЗСУ можуть бити західною зброєю лише по 16% території РФ, - ISW

Сили оборони України фактично можуть бити по військових об'єктах РФ, які розташовано на кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ISW.

"Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці території РФ, яка складає лише 16%", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в ISW, політика США дозволяє агресору зберігати ще щонайменше 84% наземного захисту.

Україна не може використовувати озброєння на решті території Росії, що захищає переважну більшість глибокого тилу РФ.

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Дозвіл на удари по теритоорії РФ.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

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