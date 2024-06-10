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ЗСУ можуть бити західною зброєю лише по 16% території РФ, - ISW

ЗСУ можуть бити по 16% території РФ

Сили оборони України фактично можуть бити по військових об'єктах РФ, які розташовано на кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ISW.

"Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці території РФ, яка складає лише 16%", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в ISW, політика США дозволяє агресору зберігати ще щонайменше 84% наземного захисту.

Україна не може використовувати озброєння на решті території Росії, що захищає переважну більшість глибокого тилу РФ.

Дозвіл на удари по РФ

Також читайте: Не дозволяти Україні бити по об’єктах у РФ не мало сенсу. Імпульс російського наступу на Харківщині застопорився, - Салліван

Дозвіл на удари по теритоорії РФ.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Також читайте: Захід перетнув червону лінію, дозволивши Україні бити по Росії своєю зброєю, - міністр оборони Австрії Таннер

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Топ коментарі
+7
Для нормального бенкету потрібні томагавки
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10.06.2024 09:19
+4
Ще було б непогано підривати в кацапстані всі гідроелектростанції, 👈
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10.06.2024 09:23
+4
На це можно буде відповісти: - Це нє ми, це провокація!!
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10.06.2024 09:35
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У європейській частині ерефії зосереджена більша частина ништяків.
Куди не дістануть західні озброєння, з часом долетять дрони.
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10.06.2024 09:19 Відповісти
Для нормального бенкету потрібні томагавки
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10.06.2024 09:19 Відповісти
Салівана Кондратій вхопить, коли він почує про таке бажання України.
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10.06.2024 09:21 Відповісти
На плазунів грець не діє.
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10.06.2024 09:25 Відповісти
Ну ще б виробництво Першингів-2 відновили! Зі звичайними боєголовками. Був би повний комплект!
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10.06.2024 09:41 Відповісти
Ще було б непогано підривати в кацапстані всі гідроелектростанції, 👈
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10.06.2024 09:23 Відповісти
На відміну від наших приморожених політиків та дипломатів, кацапи піднімуть гвалт на всю планету. І будуть почуті, не сумнівайтеся.
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10.06.2024 09:30 Відповісти
На це можно буде відповісти: - Це нє ми, це провокація!!
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10.06.2024 09:35 Відповісти
Какіє фаші токазатєльстфа?
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10.06.2024 09:41 Відповісти
Докази того, що наші урядовці - нікчеми? Згадайте знищення Каховської ГЕС.
А от кацап Небензя після кожного нашого "комара" скликає радбез ООН. І це працює.
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10.06.2024 09:58 Відповісти
Я не про це. Я про те, що можна також корчити рожі і відмовлятися у скоєному. Як це завжди робить кацапня і завжди проканує.
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10.06.2024 10:01 Відповісти
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10.06.2024 10:04 Відповісти
Хоча б Цимлянську, щоб не тягали корита в Азовское море.
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10.06.2024 09:39 Відповісти
Пудрило заявлял, что эта территория будет "буферной зоной".
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10.06.2024 09:29 Відповісти
Ще б кацапам заборонили вглиб стріляти.
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10.06.2024 09:33 Відповісти
Байде дозволив бити американським озброєнням по території мордору на 200 миль від кордону.Дальність ATACMS якраз підходить під 320 км. "Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Джерело:
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10.06.2024 10:21 Відповісти
для початку достатньо 0,002% десь там на москві річці..
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10.06.2024 11:03 Відповісти
 
 