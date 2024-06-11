США зняли заборону на постачання зброї "Азову", - The Washington Post
Адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на Державний департамент США
"Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, закон, що отримав назву на честь сенатора Патріка Ліхі, забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які чинили серйозні порушення прав людини. Державний департамент не знайшов "жодних доказів" таких порушень, йдеться в заяві.
При цьому, представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи вже надійшла американська зброя до "Азову". Відтепер бригада Нацгвардії "Азов" матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ українських захисників.
2015 року, після дезінформаційної кампанії, Палата представників США з ініціативи конгресмена від Демократичної партії Джона Коньєрса, який називав "Азов" "неонацистським", ухвалила поправки, які забороняли надавати військову допомогу українському добровольчому батальйону.
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азов перестав бути укронацистами, порушуючими правила чесної війни, але став міжнародними пацифістами на рожевих єдинорогах посеред голубих слонів з чарівною паличкою в руках?
от що в головах отих законотворців, що наклали заборону на частину національної гвардії?
як це працювало?
от вам десять гвинтівок, але оцим не давати, а оцим, ще й гранатомет?
https://nv.ua/world/countries/v-ssha-samyj-staryj-kongressmen-ushel-v-otstavku-iz-za-obvinenij-v-domogatelstvah-2323249.html В США самый старый конгрессмен ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах
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Фошизди піндоси)))