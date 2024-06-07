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США надали Україні можливість протистояти ворожому вогню та стріляти у відповідь по військах РФ, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нова політика, яка дозволяє українським військовим завдавати обмежених ударів по території Росії американськими боєприпасами, буде "дуже, дуже корисною для українців у майбутньому".

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", - наголосив очільник Пентагону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не дозволяють Україні бити американською зброєю по Москві чи Кремлю, - Байден

Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території РФ

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Топ коментарі
+4
Циніки.
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07.06.2024 12:19
+4
Ну то забороніть *уйлу бити по Київу! Для паритету.
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07.06.2024 12:28
+1
Так ты ж, мудло, больше всех кричал шо нельзя Украину вооружать, бо эскалация...
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07.06.2024 12:21
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Циніки.
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07.06.2024 12:19 Відповісти
Так ты ж, мудло, больше всех кричал шо нельзя Украину вооружать, бо эскалация...
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07.06.2024 12:21 Відповісти
Ну то забороніть *уйлу бити по Київу! Для паритету.
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07.06.2024 12:28 Відповісти
Раньше типа не стреляли. Ради чего этот цирк.
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07.06.2024 12:31 Відповісти
Попри допомогу ми чомусь постійно ідступаємо, може вже пора міняти говнокомандувачів??
Чесно кажучи, навіть незнаю, як можна було командувачем ЗСУ поставити росіянина
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07.06.2024 12:31 Відповісти
Как оно уже заи*лооо, то нельзя , то можно , лучше вообще не писать делайте то что нужно , к победе над кацапами ...
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07.06.2024 12:37 Відповісти
Бить по мааацкве можно. Но Украинским оружием. С низким стартом из-под асфальта.
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07.06.2024 12:38 Відповісти
не пройшло й двох років... а нє, чекайте, пройшло.
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07.06.2024 12:41 Відповісти
Вже тиждень як дозволили бити по гандонам і щось тихо...бо воно роз'їжджає по світу, не на часі.
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07.06.2024 12:44 Відповісти
Ну, с-300, які били по Харькову, схоже попалили...
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07.06.2024 12:58 Відповісти
Можливість дали. Зброю давайте!
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07.06.2024 14:52 Відповісти
Занадто мало і занадто пізно. Як мертвому припарки. Раніше треба було чухатися, і давати справжній лендліз без дебільних обмежень стріляти по паРаші.
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07.06.2024 14:55 Відповісти
Вешать лапшу, это большое искусство.
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08.06.2024 05:43 Відповісти
 
 