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оружие (10028) США (24808) Остин Ллойд (408)

США предоставили Украине возможность противостоять вражескому огню и стрелять в ответ по войскам РФ, - Остин

Міністр оборони США Ллойд Остін

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новая политика, которая позволяет украинским военным наносить ограниченные удары по территории России американскими боеприпасами, будет "очень, очень полезной для украинцев в будущем".

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предоставили Украине возможность вести ответный огонь, стрелять в ответ по российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность уничтожать их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", - подчеркнул глава Пентагона.

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Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно применяться Украиной для ударов более чем на 320 километров вглубь России. Киев не может им бить по Москве и Кремлю.

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Топ комментарии
+4
Циніки.
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07.06.2024 12:19
+4
Ну то забороніть *уйлу бити по Київу! Для паритету.
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07.06.2024 12:28
+1
Так ты ж, мудло, больше всех кричал шо нельзя Украину вооружать, бо эскалация...
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07.06.2024 12:21
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Циніки.
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07.06.2024 12:19 Ответить
Так ты ж, мудло, больше всех кричал шо нельзя Украину вооружать, бо эскалация...
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07.06.2024 12:21 Ответить
Ну то забороніть *уйлу бити по Київу! Для паритету.
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07.06.2024 12:28 Ответить
Раньше типа не стреляли. Ради чего этот цирк.
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07.06.2024 12:31 Ответить
Попри допомогу ми чомусь постійно ідступаємо, може вже пора міняти говнокомандувачів??
Чесно кажучи, навіть незнаю, як можна було командувачем ЗСУ поставити росіянина
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07.06.2024 12:31 Ответить
Как оно уже заи*лооо, то нельзя , то можно , лучше вообще не писать делайте то что нужно , к победе над кацапами ...
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07.06.2024 12:37 Ответить
Бить по мааацкве можно. Но Украинским оружием. С низким стартом из-под асфальта.
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07.06.2024 12:38 Ответить
не пройшло й двох років... а нє, чекайте, пройшло.
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07.06.2024 12:41 Ответить
Вже тиждень як дозволили бити по гандонам і щось тихо...бо воно роз'їжджає по світу, не на часі.
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07.06.2024 12:44 Ответить
Ну, с-300, які били по Харькову, схоже попалили...
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07.06.2024 12:58 Ответить
Можливість дали. Зброю давайте!
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07.06.2024 14:52 Ответить
Занадто мало і занадто пізно. Як мертвому припарки. Раніше треба було чухатися, і давати справжній лендліз без дебільних обмежень стріляти по паРаші.
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07.06.2024 14:55 Ответить
Вешать лапшу, это большое искусство.
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08.06.2024 05:43 Ответить
 
 