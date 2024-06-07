США предоставили Украине возможность противостоять вражескому огню и стрелять в ответ по войскам РФ, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новая политика, которая позволяет украинским военным наносить ограниченные удары по территории России американскими боеприпасами, будет "очень, очень полезной для украинцев в будущем".

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предоставили Украине возможность вести ответный огонь, стрелять в ответ по российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность уничтожать их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", - подчеркнул глава Пентагона.

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Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно применяться Украиной для ударов более чем на 320 километров вглубь России. Киев не может им бить по Москве и Кремлю.

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