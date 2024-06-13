Харькову и области выделили дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы, - Шмыгаль
Кабинет Министров выделил дополнительные 2,5 млрд грн для Харьковщины, которые пойдут на восстановление энергосистемы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства.
"Правительство сегодня выделяет для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов", - говорится в сообщении.
Эти средства пойдут на то, чтобы жители Харьковщины зимой имели свет и тепло.
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Олег Олег #553255
показать весь комментарий13.06.2024 17:16 Ответить Мне нравится 0
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