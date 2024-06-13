РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9428 посетителей онлайн
Новости
395 1

Харькову и области выделили дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы, - Шмыгаль

Харківщині виділили додаткові кошти на енергосистему

Кабинет Министров выделил дополнительные 2,5 млрд грн для Харьковщины, которые пойдут на восстановление энергосистемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

"Правительство сегодня выделяет для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов", - говорится в сообщении.

Эти средства пойдут на то, чтобы жители Харьковщины зимой имели свет и тепло.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: обстрелы Купянска и района, сел Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов

Автор: 

Харьков (7515) Харьковщина (5577) Шмыгаль Денис (2705)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько из этих денег выделено синегубову и терехову,с возвратом( откатом)на банковую?
показать весь комментарий
13.06.2024 17:16 Ответить
 
 