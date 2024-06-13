Сутки на Харьковщине: обстрелы Купянска и района, сел Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов

За прошедшие сутки враг обстрелял 8 населенных пунктов Харьковщины, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью 13 июня в результате вражеского авиационного и артиллерийского обстрелов повреждены 4 частных дома в с. Куриловка Купянского района.

Вечером 12 июня, около 23.40 враг из артиллерии обстрелял Купянск, поврежден частный дом.

В течение суток, 12 июня, также под вражеским огнем оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов.

В с. Черкасские Тишки в результате взрыва поврежден легковой автомобиль, частные дома и прилегающие сооружения. Днем, в 16.17 враг обстрелял с. Старый Салтов. В результате обстрела повреждены два дома. Пострадали женщина и два мужчины, без госпитализации.

С РСЗО россияне обстреляли с. Богуславка, произошло возгорание здания учебного заведения - не действующее, ранее было разрушено. В результате обстрела с. Первомайское поврежден дом. Тремя FPV дронами враг ударил по помещениям фермерского хозяйства в с. Одноробовка.

В 11:10 враг совершил обстрел по территории неработающего завода с. Ивашки. Вследствие вражеского обстрела с. Куриловка в 09:30 пострадали два человека.

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