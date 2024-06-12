Рашисты нанесли удар по пожарной части в Липцах на Харьковщине. ФОТО

В результате ночного обстрела повреждено здание пожарного депо в прифронтовом селе Липцы Харьковской области. Возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, личный состав не пострадал, техника не повреждена.

"Отреконструированное в 2009 году здание пожарной части впервые было уничтожено оккупантами в 2022-м. В том же году, после деоккупации села Липцы, его полностью восстановили и подразделение ГСЧС стало на боевое дежурство. Сегодня здание уничтожено во второй раз!", - говорится в сообщении.

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