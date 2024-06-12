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Рашисти завдали удару по пожежній частині у Липцях на Харківщині. ФОТО

У результаті нічного обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області. Виникла пожежа. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.

"Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге!", - йдеться у повідомленні.

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Удар по пожежній частині в Липцях
Удар по пожежній частині в Липцях

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обстріл (28633) Харківщина (6054) ДСНС (5117)


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суки кляті((
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12.06.2024 12:04 Відповісти
 
 