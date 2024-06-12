Рашисти завдали удару по пожежній частині у Липцях на Харківщині. ФОТО
У результаті нічного обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області. Виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.
"Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге!", - йдеться у повідомленні.
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shokolad
показати весь коментар12.06.2024 12:04 Відповісти Мені подобається 1
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