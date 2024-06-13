Доба на Харківщині: обстріли Куп’янська та району, сіл Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів

Протягом минулої доби ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі 13 червня внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки у с. Курилівка Куп’янського району.

Ввечері 12 червня, близько 23.40 ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ, пошкоджено приватний будинок.

Протягом доби, 12 червня, також під ворожим вогнем опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів.

У с. Черкаські Тишки внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди. Вдень, о 16.17 ворог обстріляв с. Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки, без госпіталізації.

З РСЗВ росіяни обстріляли с. Богуславка, відбулось загоряння будівлі закладу освіти - не діюча, раніше була зруйнована. Внаслідок обстрілу с. Першотравневе пошкоджено будинок. Трьома FPV дронами ворог вдарив по приміщеннях фермерського господарства у с. Одноробівка.

О 11:10 ворог здійснив обстріл по території непрацюючого заводу с. Івашки. Внаслідок ворожого обстрілу с. Курилівка о 09:30 постраждали два чоловіки.

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