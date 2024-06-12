Росіяни завдали авіаудару по селищу Старий Салтів на Харківщині: постраждали троє людей
Російська армія завдала авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура
За даними слідства, 12 червня близько 17:00 ЗС РФ завдали авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району.
Зазначається, що гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.
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показати весь коментар12.06.2024 22:49 Відповісти Мені подобається 0
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