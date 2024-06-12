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Россияне нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов в Харьковской области: пострадали три человека

Авіаудар по Старому Салтову

Российская армия нанесла авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, 12 июня около 17:00 ВС РФ нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района.

Отмечается, что острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет.

В населенном пункте повреждены жилые дома.

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По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.

Автор: 

обстрел (27259) Харьковщина (5577)


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12.06.2024 22:49 Ответить
 
 