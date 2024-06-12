Россияне нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов в Харьковской области: пострадали три человека
Российская армия нанесла авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура
По данным следствия, 12 июня около 17:00 ВС РФ нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района.
Отмечается, что острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет.
В населенном пункте повреждены жилые дома.
По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тонка червона лінія
показать весь комментарий12.06.2024 22:49 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль