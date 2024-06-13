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Харкову та області виділено додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми, - Шмигаль

Харківщині виділили додаткові кошти на енергосистему

Кабінет Міністрів виділив додаткові 2,5 млрд грн для Харківщини, які підуть на відновлення енергосистеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн. Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів", - йдеться в повідомленні.

Ці кошти підуть на те, щоб жителі Харківщини взимку мали світло та тепло.

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Харків (5625) Харківщина (6054) Шмигаль Денис (4597)


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Сколько из этих денег выделено синегубову и терехову,с возвратом( откатом)на банковую?
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13.06.2024 17:16 Відповісти
 
 