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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли объект критической инфраструктуры, пенитенциарное учреждение, жилые кварталы Хернсонщины. Два человека погибли

Німецька Євангелічно-лютеранська кірха святого Петра і Павла

За минувшие сутки, 17 июня, враг обстрелял 17 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов два человека погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Заречное, Новотягинка, Янтарное, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Инженерное, Садовое, Берислав, Николаевка, Бургунка, Осокоровка, Гавриловка и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 6 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, территорию пенитенциарного учреждения, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли", - говорится в сообщении.

В Бериславском городском совете сообщили, что в результате российских атак на прошлой неделе в селе Змиевка сгорела Немецкая Евангелическо-лютеранская кирха святого Петра и Павла, которая была построена в 1885 году.

Смотрите: Рашисты FPV-дроном атаковали авто в Осокоровке на Херсонщине: Погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27405) Херсон (2842) Херсонская область (4813)


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