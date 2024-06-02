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Луганщина (4811) медицина (2084) окупація (6532)

Окупанти вивезли з Рубіжного усе сучасне медичне обладнання

рубіжне

В окупованому Рубіжному немає сучасного медичного обладнання. Росіяни вивезли все, що закуповувалось для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської  ОВА Артем Лисогор.

"Ще у 2022 році загарбники вивезли з Рубіжного все сучасне медичне обладнання, яке закуповувалося для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За два роки окупації росіяни нічого не зробили, щоб поліпшити ситуацію з оснащенням медичних закладів.

"На елементарну комп’ютерну томографію містяни можуть записатися лише в інших населених пунктах", - додав Лисогор.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
А ви при відступі чому разом з евакуацією людей не вивезли? І така безгосподарність у всьому.
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02.06.2024 12:20
+6
Здогадуюсь, що такі всі новини на тому телемарафоні, ймовірно.
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02.06.2024 12:08
+6
А чого не евакуювали те обладнання? Ну нехай люди, деякі свої курятники бережуть. Насильно не вивезеш. Але цінності можна було б евакуювати?
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02.06.2024 12:19
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Здогадуюсь, що такі всі новини на тому телемарафоні, ймовірно.
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02.06.2024 12:08 Відповісти
І не тільки. Ще унітази, постільну білизну і труси. Голодранці . В
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02.06.2024 12:18 Відповісти
А чого не евакуювали те обладнання? Ну нехай люди, деякі свої курятники бережуть. Насильно не вивезеш. Але цінності можна було б евакуювати?
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02.06.2024 12:19 Відповісти
Вони і нам казали не хвилюватись та чекати. Евакуація вже почалася під шквальними обстрілами. Ми взагалі з Рубіжного самотужки вибирались. Яке там обладнання, як вони про шашлики все говорили!
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02.06.2024 15:29 Відповісти
Так ти вже в Німеччину евакуювався, тролляка кацапсяча
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02.06.2024 15:44 Відповісти
Так, я зараз в Німеччині. Але очевидно тут іше...троллінгом займаєшся ти. Бо ти плюнув в незнайому людину, як води напився.
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03.06.2024 15:48 Відповісти
Я в кацапів з 2014-го плюю
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03.06.2024 17:00 Відповісти
Та я знаю. Вам же бурятам сказали, що кругом самі кацапи. Ви і плюєтесь як верблюди. Що з вас убогих взяти ). Ти ж бурят вірно
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04.06.2024 00:01 Відповісти
Від кацапа, чи ухилянта, який втік до Німеччини іншої відповіді я і не чекав
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04.06.2024 10:03 Відповісти
....😀😃😆😂 викрикнув боєць з окопа у дівані. А потім всрався - чи не почули його у ТЦК.
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04.06.2024 14:19 Відповісти
Все з тобою зрозуміло. Ти звичайне сцикло-ухилянт, який здриснув з України. А потім після війни, будеш бити себе в груди і з фальшивою гордістю будеш говорити, що ти українець.
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04.06.2024 18:46 Відповісти
А ви при відступі чому разом з евакуацією людей не вивезли? І така безгосподарність у всьому.
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02.06.2024 12:20 Відповісти
Під час війни це по іншому називається.
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02.06.2024 12:21 Відповісти
Шахтьорам і так збс
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02.06.2024 12:25 Відповісти
це мабуть шобла тіпо верессучки з їхнім старшим шефом від старшого брата про це не знають. ну тепер, коли про це написали, щас вони займуться організацією туди шатлів з обладнанням, медикаментами, ...... ну спочатку, щоб це все підвезти "там же нашим людям", почнуть під'їзди туди розміновувати та гарні асфальтові дороги для логістики будувати.
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02.06.2024 12:36 Відповісти
Да!
Например акваторию Мариуполя ермаки разминировали еще в 2019 !
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02.06.2024 14:05 Відповісти
Вот новость то! Проще сказвти що вони не вивезли. Битий унитаз?🤣
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02.06.2024 12:55 Відповісти
Стісняюсь спитать: а скільки готівки (гривневої і в валюті) та золота в монетах та зливках залишилось в банках на ТОТ? Яка доля цінностей клієнтів, які зберігались у банківських сховищах?
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02.06.2024 12:56 Відповісти
А працювати на ньому фахівці в них є? Мавпа з грснатою більше знає що з нею робити ніж кацап з томографом
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02.06.2024 13:10 Відповісти
Тетрис установят и антивирус какерского
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02.06.2024 14:04 Відповісти
Шоб этот шашлычек подавился!!
Сколько всего пропало и земля вся в воронках. Экоцид как минимум. Экология уже убита, а оборону энергетики в руках Боевого Пуштуна.
Эх, "пропал дом" как говорил Профессор ...
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02.06.2024 14:02 Відповісти
Там не було ніякого медичного обладнання, усе місто було розбомблене в тому числі і лікарня!
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02.06.2024 14:19 Відповісти
 
 