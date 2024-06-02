Окупанти вивезли з Рубіжного усе сучасне медичне обладнання
В окупованому Рубіжному немає сучасного медичного обладнання. Росіяни вивезли все, що закуповувалось для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Ще у 2022 році загарбники вивезли з Рубіжного все сучасне медичне обладнання, яке закуповувалося для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
За два роки окупації росіяни нічого не зробили, щоб поліпшити ситуацію з оснащенням медичних закладів.
"На елементарну комп’ютерну томографію містяни можуть записатися лише в інших населених пунктах", - додав Лисогор.
Топ коментарі
+8 Юлия Якимчук 14a221f2
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Например акваторию Мариуполя ермаки разминировали еще в 2019 !
Сколько всего пропало и земля вся в воронках. Экоцид как минимум. Экология уже убита, а оборону энергетики в руках Боевого Пуштуна.
Эх, "пропал дом" как говорил Профессор ...