Окупанти вивезли з Рубіжного усе сучасне медичне обладнання

В окупованому Рубіжному немає сучасного медичного обладнання. Росіяни вивезли все, що закуповувалось для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Ще у 2022 році загарбники вивезли з Рубіжного все сучасне медичне обладнання, яке закуповувалося для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За два роки окупації росіяни нічого не зробили, щоб поліпшити ситуацію з оснащенням медичних закладів.

"На елементарну комп’ютерну томографію містяни можуть записатися лише в інших населених пунктах", - додав Лисогор.

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