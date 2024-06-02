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Луганщина (6429) медицина (2469) оккупация (9975)

Оккупанты вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование

рубіжне

В оккупированном Рубежном нет современного медицинского оборудования. Россияне вывезли все, что закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Еще в 2022 году захватчики вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование, которое закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

За два года оккупации россияне ничего не сделали, чтобы улучшить ситуацию с оснащением медицинских учреждений.

"На элементарную компьютерную томографию горожане могут записаться только в других населенных пунктах", - добавил Лысогор.

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Топ комментарии
+8
А ви при відступі чому разом з евакуацією людей не вивезли? І така безгосподарність у всьому.
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02.06.2024 12:20
+6
Здогадуюсь, що такі всі новини на тому телемарафоні, ймовірно.
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02.06.2024 12:08
+6
А чого не евакуювали те обладнання? Ну нехай люди, деякі свої курятники бережуть. Насильно не вивезеш. Але цінності можна було б евакуювати?
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02.06.2024 12:19
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Здогадуюсь, що такі всі новини на тому телемарафоні, ймовірно.
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02.06.2024 12:08 Ответить
І не тільки. Ще унітази, постільну білизну і труси. Голодранці . В
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02.06.2024 12:18 Ответить
А чого не евакуювали те обладнання? Ну нехай люди, деякі свої курятники бережуть. Насильно не вивезеш. Але цінності можна було б евакуювати?
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02.06.2024 12:19 Ответить
Вони і нам казали не хвилюватись та чекати. Евакуація вже почалася під шквальними обстрілами. Ми взагалі з Рубіжного самотужки вибирались. Яке там обладнання, як вони про шашлики все говорили!
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02.06.2024 15:29 Ответить
Так ти вже в Німеччину евакуювався, тролляка кацапсяча
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02.06.2024 15:44 Ответить
Так, я зараз в Німеччині. Але очевидно тут іше...троллінгом займаєшся ти. Бо ти плюнув в незнайому людину, як води напився.
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03.06.2024 15:48 Ответить
Я в кацапів з 2014-го плюю
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03.06.2024 17:00 Ответить
Та я знаю. Вам же бурятам сказали, що кругом самі кацапи. Ви і плюєтесь як верблюди. Що з вас убогих взяти ). Ти ж бурят вірно
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04.06.2024 00:01 Ответить
Від кацапа, чи ухилянта, який втік до Німеччини іншої відповіді я і не чекав
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04.06.2024 10:03 Ответить
....😀😃😆😂 викрикнув боєць з окопа у дівані. А потім всрався - чи не почули його у ТЦК.
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04.06.2024 14:19 Ответить
Все з тобою зрозуміло. Ти звичайне сцикло-ухилянт, який здриснув з України. А потім після війни, будеш бити себе в груди і з фальшивою гордістю будеш говорити, що ти українець.
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04.06.2024 18:46 Ответить
А ви при відступі чому разом з евакуацією людей не вивезли? І така безгосподарність у всьому.
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02.06.2024 12:20 Ответить
Під час війни це по іншому називається.
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02.06.2024 12:21 Ответить
Шахтьорам і так збс
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02.06.2024 12:25 Ответить
це мабуть шобла тіпо верессучки з їхнім старшим шефом від старшого брата про це не знають. ну тепер, коли про це написали, щас вони займуться організацією туди шатлів з обладнанням, медикаментами, ...... ну спочатку, щоб це все підвезти "там же нашим людям", почнуть під'їзди туди розміновувати та гарні асфальтові дороги для логістики будувати.
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02.06.2024 12:36 Ответить
Да!
Например акваторию Мариуполя ермаки разминировали еще в 2019 !
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02.06.2024 14:05 Ответить
Вот новость то! Проще сказвти що вони не вивезли. Битий унитаз?🤣
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02.06.2024 12:55 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки готівки (гривневої і в валюті) та золота в монетах та зливках залишилось в банках на ТОТ? Яка доля цінностей клієнтів, які зберігались у банківських сховищах?
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02.06.2024 12:56 Ответить
А працювати на ньому фахівці в них є? Мавпа з грснатою більше знає що з нею робити ніж кацап з томографом
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02.06.2024 13:10 Ответить
Тетрис установят и антивирус какерского
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02.06.2024 14:04 Ответить
Шоб этот шашлычек подавился!!
Сколько всего пропало и земля вся в воронках. Экоцид как минимум. Экология уже убита, а оборону энергетики в руках Боевого Пуштуна.
Эх, "пропал дом" как говорил Профессор ...
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02.06.2024 14:02 Ответить
Там не було ніякого медичного обладнання, усе місто було розбомблене в тому числі і лікарня!
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02.06.2024 14:19 Ответить
 
 