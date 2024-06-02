Оккупанты вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование
В оккупированном Рубежном нет современного медицинского оборудования. Россияне вывезли все, что закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.
"Еще в 2022 году захватчики вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование, которое закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
За два года оккупации россияне ничего не сделали, чтобы улучшить ситуацию с оснащением медицинских учреждений.
"На элементарную компьютерную томографию горожане могут записаться только в других населенных пунктах", - добавил Лысогор.
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