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Под вражеский удар в Херсоне попала больница, повреждены автомобили скорой помощи. ФОТО

Российские войска продолжают атаковать медицинские учреждения Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

"Под очередным ударом врага оказалась одна из больниц Херсона. По ней оккупанты выпустили по меньшей мере три снаряда из РСЗО "Град". "Прилетело" по гаражу, в котором стояли скорые. В результате обстрела повреждены две машины", - говорится в сообщении.

Херсонська лікарня після обстрілу
Херсонська лікарня після обстрілу
Херсонська лікарня після обстрілу

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Также, как отмечается, в одном из корпусов учреждения здравоохранения выбило окна.

К счастью, пострадавших среди работников и пациентов больницы нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью рашисты накрыли огнем жилые кварталы Херсона, ранена женщина, поднялись пожары.

По данным ВОЗ, оккупанты совершили 1773 атаки на систему здравоохранения Украины с февраля 2022 года.

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больница (1441) медицина (2524) обстрел (27405) Херсон (2842)


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