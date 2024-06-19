Войска РФ обстреляли Херсон и ранили двух человек
19 июня российские оккупанты нанесли удар по Днепровскому району Херсона. В результате обстрела пострадали 2 человека.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Одного пострадавшего "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи. У 31-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы, туловища, конечностей", - отметил он.
Второй пострадавший - это 52-летний мужчина. Сейчас он тоже находится в больнице с контузией, взрывной и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями туловища и бедра.
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