Повітряні сили попереджають про загрозу ударів стратегічної авіації РФ
Ворожі бомбардувальники готуються до пусків ракет. Небезпека для областей де оголошена повітряна тривога.
Про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.
Як інформував Цензор.НЕТ раніше було зафіксовано зліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
