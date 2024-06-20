Повітряні сили попереджають про загрозу ударів стратегічної авіації РФ

Ворожі бомбардувальники готуються до пусків ракет. Небезпека для областей де оголошена повітряна тривога.

Про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше було зафіксовано зліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

