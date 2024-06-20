УКР
3 127 6

Повітряні сили попереджають про загрозу ударів стратегічної авіації РФ

Ту-95

Ворожі бомбардувальники готуються до пусків ракет. Небезпека для областей де оголошена повітряна тривога.

Про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.

Карта повітряних тривог

Як інформував Цензор.НЕТ раніше було зафіксовано зліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Автор: 

ракети (4143) росія (67226) літак (3004) бомбардування (348) Повітряні сили (2945)
А ми у відповідь потужний відосик про мирний саміт
20.06.2024 02:02 Відповісти
Як ви думаєте чого США тіко в 2023 почали приймати на озброєння наземні пускові для Томагавків - напевно ці наземні пускові то шось неймовірно складне або був договір якийсь якого США дотримувалися ( і ми дотримувалися - і як би перестали то нам би прилетіло і ми би дали козиря кацапам проти себе ).
20.06.2024 02:16 Відповісти
бо їм це не треба було. Основа армії США - домінування в повітрі
20.06.2024 02:52 Відповісти
Ну так ну так - а тепер шо домінування все чи все таки договір не дозволяв ( крім наземна пускова на порядки дешевша у використанні і виробництві і - і ракет подібних до Томагавка по характеристикам ні на Ф 22 ні на Ф 35 ніту бо Томагавки задовгі для звичайної авіації а стратегічні бомбери ше дорожчі у використанні ніж звичайні літаки ).
20.06.2024 02:57 Відповісти
А де ж F-16?
20.06.2024 09:32 Відповісти
 
 