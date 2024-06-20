Воздушные силы предупредили об угрозе ударов стратегической авиации РФ
Вражеские бомбардировщики в 1:47 были готовы к пускам ракет. Опасность для областей, где объявлена воздушная тревога.
Об этом написали в телеграм-канале ПС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95мс", - говорится в сообщении.
Как информировал Цензор.НЕТ, ранее был зафиксирован взлет четырех российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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