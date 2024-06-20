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Воздушные силы предупредили об угрозе ударов стратегической авиации РФ

Ту-95

Вражеские бомбардировщики в 1:47 были готовы к пускам ракет. Опасность для областей, где объявлена воздушная тревога.

Об этом написали в телеграм-канале ПС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена ​​тревога, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95мс", - говорится в сообщении.

Карта повітряних тривог

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее был зафиксирован взлет четырех российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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Автор: 

ракеты (3578) россия (95725) самолет (3606) бомбардировка (451) Воздушные силы (2340)


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А ми у відповідь потужний відосик про мирний саміт
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20.06.2024 02:02 Ответить
Як ви думаєте чого США тіко в 2023 почали приймати на озброєння наземні пускові для Томагавків - напевно ці наземні пускові то шось неймовірно складне або був договір якийсь якого США дотримувалися ( і ми дотримувалися - і як би перестали то нам би прилетіло і ми би дали козиря кацапам проти себе ).
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20.06.2024 02:16 Ответить
бо їм це не треба було. Основа армії США - домінування в повітрі
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20.06.2024 02:52 Ответить
Ну так ну так - а тепер шо домінування все чи все таки договір не дозволяв ( крім наземна пускова на порядки дешевша у використанні і виробництві і - і ракет подібних до Томагавка по характеристикам ні на Ф 22 ні на Ф 35 ніту бо Томагавки задовгі для звичайної авіації а стратегічні бомбери ше дорожчі у використанні ніж звичайні літаки ).
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20.06.2024 02:57 Ответить
А де ж F-16?
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20.06.2024 09:32 Ответить
 
 