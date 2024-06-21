Оккупанты запустили "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы
Поздно вечером пятницы, 21 июня, российские войска запустили ударные беспилотники для обстрела Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевщины", - сообщили в Воздушных силах в 23:04.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
✈️ Підтверджено виліт 2-х Ту-95Мс з аеродрому «Оленья», ймовірно це ті борти, які спорядились після минулого бойового вильоту.
Доречі, під час минулої бойової місії вилітало 4 Ту-95МС а пуски здійснювали лише 2 борти, ще 2 борти здійснили посадку на аеродром «Енгельс» ймовірно для спорядження ракетами і потім повернулись на «Оленью».
З огляду на минулі пуски, припускаємо, що сьогодні буде здійснено пуск від 2 до 4 ракет.
Ймовірно тактика минулого обстрілу, 2 борти будуть пускати ракети, ще 2 будуть споряджатись.😡