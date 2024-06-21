РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11673 посетителя онлайн
Новости
810 3

Оккупанты запустили "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

Окупанти запустили

Поздно вечером пятницы, 21 июня, российские войска запустили ударные беспилотники для обстрела Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевщины", - сообщили в Воздушных силах в 23:04.

Читайте также: По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

Автор: 

беспилотник (4111) Воздушные силы (2608) воздушная тревога (834)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минимум 2 Ту-95 еще взлетели с Оленьи.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:36 Ответить
Плюс:

✈️ Підтверджено виліт 2-х Ту-95Мс з аеродрому «Оленья», ймовірно це ті борти, які спорядились після минулого бойового вильоту.

Доречі, під час минулої бойової місії вилітало 4 Ту-95МС а пуски здійснювали лише 2 борти, ще 2 борти здійснили посадку на аеродром «Енгельс» ймовірно для спорядження ракетами і потім повернулись на «Оленью».

З огляду на минулі пуски, припускаємо, що сьогодні буде здійснено пуск від 2 до 4 ракет.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:43 Ответить
✈️ Підтверджено виліт ще 2х Ту-95МС. Загалом в повітрі 4 Ту-95.

Ймовірно тактика минулого обстрілу, 2 борти будуть пускати ракети, ще 2 будуть споряджатись.😡
показать весь комментарий
21.06.2024 23:50 Ответить
 
 