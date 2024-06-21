Оккупанты запустили "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

Поздно вечером пятницы, 21 июня, российские войска запустили ударные беспилотники для обстрела Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевщины", - сообщили в Воздушных силах в 23:04.

Читайте также: По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К