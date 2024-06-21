УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини
810 3

Окупанти запустили "Шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили

Окупанти запустили

Пізно ввечері п'ятниці, 21 червня, російські війська запустили ударні безпілотники для обстрілу України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Група шахедів з Херсонської області в напрямку Миколаївщини", - повідомили у Повітряних силах о 23:04.

Читайте також: По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К

Автор: 

безпілотник (4727) Повітряні сили (2952) повітряна тривога (964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минимум 2 Ту-95 еще взлетели с Оленьи.
показати весь коментар
21.06.2024 23:36 Відповісти
Плюс:

✈️ Підтверджено виліт 2-х Ту-95Мс з аеродрому «Оленья», ймовірно це ті борти, які спорядились після минулого бойового вильоту.

Доречі, під час минулої бойової місії вилітало 4 Ту-95МС а пуски здійснювали лише 2 борти, ще 2 борти здійснили посадку на аеродром «Енгельс» ймовірно для спорядження ракетами і потім повернулись на «Оленью».

З огляду на минулі пуски, припускаємо, що сьогодні буде здійснено пуск від 2 до 4 ракет.
показати весь коментар
21.06.2024 23:43 Відповісти
✈️ Підтверджено виліт ще 2х Ту-95МС. Загалом в повітрі 4 Ту-95.

Ймовірно тактика минулого обстрілу, 2 борти будуть пускати ракети, ще 2 будуть споряджатись.😡
показати весь коментар
21.06.2024 23:50 Відповісти
 
 