Окупанти запустили "Шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили
Пізно ввечері п'ятниці, 21 червня, російські війська запустили ударні безпілотники для обстрілу України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Група шахедів з Херсонської області в напрямку Миколаївщини", - повідомили у Повітряних силах о 23:04.
✈️ Підтверджено виліт 2-х Ту-95Мс з аеродрому «Оленья», ймовірно це ті борти, які спорядились після минулого бойового вильоту.
Доречі, під час минулої бойової місії вилітало 4 Ту-95МС а пуски здійснювали лише 2 борти, ще 2 борти здійснили посадку на аеродром «Енгельс» ймовірно для спорядження ракетами і потім повернулись на «Оленью».
З огляду на минулі пуски, припускаємо, що сьогодні буде здійснено пуск від 2 до 4 ракет.
Ймовірно тактика минулого обстрілу, 2 борти будуть пускати ракети, ще 2 будуть споряджатись.😡