Новини
693 3

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К

Ввечері, 21 червня, по всій території України вдруге за день оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні Сили о 20:20.

Згодом о 20:36 було повідомлено про відбій загрози.

Читайте також: Ворог цієї ночі відмовився від використання "шахедів", ракетами намагався атакували критичні об’єкти, - Повітріні сили

Автор: 

Повітряні сили (2951) повітряна тривога (964)
21.06.2024 20:54 Відповісти
Може для зльотів міг-31 треба якусь особливу тривогу, щоб лише працівники критичної/оборонної інфраструктури бігли в укриття, а всі інші - за бажанням?
Ті міги злітають по кілька разів на день і у 99 випадках зі 100 нічого не запускають, то навіщо така тривога? Таке враження, що кацапи нас спеціально тролять тими мігами.
Так само "загроза балістики", яка майже ніколи не призводить до пусків ракет.
21.06.2024 20:58 Відповісти
Та Ви що..в мене враження, що зелені випробовують нашу нервову систему на міцність. Сирена стала гучнішою, і у перерві між завиванням дядько голосом Левітана віщає про укриття..
21.06.2024 21:04 Відповісти
 
 