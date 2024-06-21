По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К

Ввечері, 21 червня, по всій території України вдруге за день оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні Сили о 20:20.

Згодом о 20:36 було повідомлено про відбій загрози.

