По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К
Ввечері, 21 червня, по всій території України вдруге за день оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні Сили о 20:20.
Згодом о 20:36 було повідомлено про відбій загрози.
Ті міги злітають по кілька разів на день і у 99 випадках зі 100 нічого не запускають, то навіщо така тривога? Таке враження, що кацапи нас спеціально тролять тими мігами.
Так само "загроза балістики", яка майже ніколи не призводить до пусків ракет.