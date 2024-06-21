По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

Вечером, 21 июня, по всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные Силы в 20:20.

Впоследствии в 20:36 было сообщено об отбое угрозы.

