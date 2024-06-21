По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К
Вечером, 21 июня, по всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные Силы в 20:20.
Впоследствии в 20:36 было сообщено об отбое угрозы.
Ті міги злітають по кілька разів на день і у 99 випадках зі 100 нічого не запускають, то навіщо така тривога? Таке враження, що кацапи нас спеціально тролять тими мігами.
Так само "загроза балістики", яка майже ніколи не призводить до пусків ракет.