Новости
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К

Вечером, 21 июня, по всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные Силы в 20:20.

Впоследствии в 20:36 было сообщено об отбое угрозы.

Воздушные силы (2608) воздушная тревога (834)
21.06.2024 20:54
Може для зльотів міг-31 треба якусь особливу тривогу, щоб лише працівники критичної/оборонної інфраструктури бігли в укриття, а всі інші - за бажанням?
Ті міги злітають по кілька разів на день і у 99 випадках зі 100 нічого не запускають, то навіщо така тривога? Таке враження, що кацапи нас спеціально тролять тими мігами.
Так само "загроза балістики", яка майже ніколи не призводить до пусків ракет.
21.06.2024 20:58
Та Ви що..в мене враження, що зелені випробовують нашу нервову систему на міцність. Сирена стала гучнішою, і у перерві між завиванням дядько голосом Левітана віщає про укриття..
21.06.2024 21:04
 
 