Враг этой ночью отказался от использования "шахедов", ракетами пытался атаковать критические объекты, - Воздушные силы

Этой ночью россияне изменили тактику обстрелов, поскольку их ресурсы не безлимитны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных Сил Илья Евлаш.

"Враг осуществил пуски с первой ночи и пытался традиционно поразить наши критические объекты, однако ничего не удалось. Видим, что не применяли этой ночью "шахеды", но мы готовимся к различному развитию событий, в том числе, и этой ночью готовы отражать воздушное нападение врага на нашу территорию", - сказал Евлаш.

Он отметил, россияне понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты, поскольку Украина также принимает определенные меры.

"Враг пытается прощупывать нашу противовоздушную оборону, пытается анализировать, использовать различные методы, как комбинированные, так и другие варианты, как можно атаковать", - сказал представитель ВС.

По его словам, иногда россияне применяют для атак только крылатые ракеты, иногда враг делает паузы в ночных обстрелах.

"Это такая себе игра на истощение, они пытаются найти слабые щели, в то время, когда мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отражать эти ракетно-пушечные удары", - заявил Евлаш.

Напомним, этой ночью силы ПВО уничтожили все ракеты, которыми атаковали россияне.