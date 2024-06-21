Силы ПВО ночью сбили 4 управляемые авиационные ракеты, - Воздушные силы

В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

