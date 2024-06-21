Силы ПВО ночью сбили 4 управляемые авиационные ракеты, - Воздушные силы
В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоби знищувати украінців , а ми не маємо чим відбиватися ,
тільки погрожуємо 😡