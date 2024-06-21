РУС
Новости
Силы ПВО ночью сбили 4 управляемые авиационные ракеты, - Воздушные силы

ППО збиває ракети

В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

ПВО (3026) Воздушные силы (2606)
21.06.2024 07:30 Ответить
Кремлівський чмир збирає всі ракети у своіх косооких виродків ,
щоби знищувати украінців , а ми не маємо чим відбиватися ,
тільки погрожуємо 😡
21.06.2024 10:30 Ответить
 
 