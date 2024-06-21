Сили ППО вночі збили 4 керовані авіаційні ракети, - Повітряні сили

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

