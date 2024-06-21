УКР
Новини
Сили ППО вночі збили 4 керовані авіаційні ракети, - Повітряні сили

ППО збиває ракети

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Коментувати
21.06.2024 07:30 Відповісти
Кремлівський чмир збирає всі ракети у своіх косооких виродків ,
щоби знищувати украінців , а ми не маємо чим відбиватися ,
тільки погрожуємо 😡
21.06.2024 10:30 Відповісти
 
 