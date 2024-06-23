УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 146 7

Знищено 2 з 3 "Калібрів", - Повітряні сили

Калібр

Уночі 23 червня 2024 року війська РФ атакували трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Також читайте: У напрямку Кривого Рогу швидкісна ціль, - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під ранок ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО

Автор: 

Київська область (4192) ракети (4144) знищення (8017) Повітряні сили (2952)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате зелені свого часу потужно перевели завод 'імєні артьома' на одноденку.
показати весь коментар
23.06.2024 07:53 Відповісти
Єслі ми будєм фінансіровать абаронку, то как жє ми будєм дєрібаніть на дорогах?
показати весь коментар
23.06.2024 08:08 Відповісти
+ + , а може - -
показати весь коментар
23.06.2024 13:11 Відповісти
Не трьома а чотирма
показати весь коментар
23.06.2024 07:59 Відповісти
Ви самі бачили, як 4 пролетіли, чи прочитали допис в телеграм-каналі якогось аноніма і одразу ж повірили.
В ТГ брехню не напишуть, да і кому ж таке потрібно робити?
показати весь коментар
23.06.2024 16:37 Відповісти
"рф" великими літерами написали 😑
показати весь коментар
23.06.2024 08:27 Відповісти
Хорошо бы если две сбили, а одна струсила и вернулась.
показати весь коментар
23.06.2024 10:42 Відповісти
 
 