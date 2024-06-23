Знищено 2 з 3 "Калібрів", - Повітряні сили
Уночі 23 червня 2024 року війська РФ атакували трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під ранок ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО
