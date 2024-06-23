Ракетна атака РФ на Київщину: унаслідок падіння уламків пошкоджено 35 приватних будинків, корпуси лікарні та низку адмінбудівель, - ОВА

Унаслідок падіння уламків під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Київську область пошкоджено низку об’єктів, постраждали дві людини, ще 35 особам, серед яких 6 дітей, надано психологічну допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки ракетної атаки розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.



Так, в Обухівському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 35 приватних будинків, із них 2 – зруйновано. Пошкоджені квартири в 6 багатоквартирних будинках.



Крім того, уламками пошкоджено корпуси лікарні та низку адміністративних будівель: центр зайнятості, приміщення тепломережі та одного підприємства, автошколу, аптеку, АЗС, магазин, готель, 9 автомобілів.

Як зазначається, у приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Повідомляється також, що за меддопомогою звернулося 2 дорослих із незначними пораненнями. Госпіталізації вони не потрібували, вся допомога надана на місці.



Також психологи ДСНС надали психологічну допомогу 35 особам, із них 6 – діти.



Нині представники Київської ОВА та місцевої громади опрацьовують інформацію щодо потреб людей.

Нагадаємо, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО. За даними Повітряних сил, було знищено 2 з 3 "Калібрів".

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок атаки "Калібрами" на Київщину 2 особи постраждали, через падіння уламків пошкоджено будинки, АЗС та підприємства.