Ракетна атака РФ на Київщину: унаслідок падіння уламків пошкоджено 35 приватних будинків, корпуси лікарні та низку адмінбудівель, - ОВА

Наслідки атаки на Київщину

Унаслідок падіння уламків під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Київську область пошкоджено низку об’єктів, постраждали дві людини, ще 35 особам, серед яких 6 дітей, надано психологічну допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки ракетної атаки розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Так, в Обухівському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 35 приватних будинків, із них 2 – зруйновано. Пошкоджені квартири в 6 багатоквартирних будинках.

Крім того, уламками пошкоджено корпуси лікарні та низку адміністративних будівель: центр зайнятості, приміщення тепломережі та одного підприємства, автошколу, аптеку, АЗС, магазин, готель, 9 автомобілів.

Як зазначається, у приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: є часткові руйнування приватних будинків. ФОТОрепортаж

Повідомляється також, що за меддопомогою звернулося 2 дорослих із незначними пораненнями. Госпіталізації вони не потрібували, вся допомога надана на місці.

Також психологи ДСНС надали психологічну допомогу 35 особам, із них 6 – діти.

Нині представники Київської ОВА та місцевої громади опрацьовують інформацію щодо потреб людей. 

Читайте: Знищено 2 з 3 "Калібрів", - Повітряні сили

Нагадаємо, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО. За даними Повітряних сил, було знищено 2 з 3 "Калібрів".

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок атаки "Калібрами" на Київщину 2 особи постраждали, через падіння уламків пошкоджено будинки, АЗС та підприємства.

Київська область обстріл
***** - не уламки а коврове бомбардування
показати весь коментар
23.06.2024 13:37 Відповісти
Падіння уламуів імперії...

Кіно....

Вісімнадцята серія...

вИЗОВ РОСІЙЙСЬКІЙ НАЦІЇ!

Це як гівно...

Висране давно...

Що застрягло...

В каналізації - посередині...
показати весь коментар
23.06.2024 13:46 Відповісти
Вивозьте дітей за кордон, не забирайте в них дитинство
показати весь коментар
23.06.2024 17:36 Відповісти
Куди вивозити? До тебе у Хранцію?

Дитинство у наших дітей забирає ***** та його орда , а не ми.
показати весь коментар
23.06.2024 20:13 Відповісти
Якщо Ви маєте дітей , то я їм не заздрю.
показати весь коментар
23.06.2024 23:09 Відповісти
Ще не вистачало, щоб якась Сара з Франції нам заздрила.

Тут і без вас розумниць з Європ достатньо таких, хто здійснює мрію ***** та вивозить дітей назавжди з Украіни та залишає батьківщину без майбутнього та без наступних поколінь.

Сиди там та не вякай.
показати весь коментар
24.06.2024 09:09 Відповісти
Троль кацапський
показати весь коментар
24.06.2024 14:53 Відповісти
Я вже давно зрозуміла, що Сара Коннор - це кацапський троль.

У мене на вас датчик стоїть. Просто у вас розуму не вистачає зрозуміти, де саме палите кремлівську контору.
показати весь коментар
24.06.2024 15:29 Відповісти
 
 