Атака "Калібрами" на Київщину: 2 постраждалих, через падіння уламків пошкоджено будинки, АЗС та підприємства

Зранку 23 червня 2024 року ворог атакував Київську область ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про постраждалих?

За його словами, станом на 8:00 до медиків звернулося дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують.

Пошкодження внаслідок атаки

"Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки.

Як повідомлялося, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО. За даними Повітряних сил, було знищено 2 з 3 "Калібрів".