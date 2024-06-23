РУС
Атака "Калибрами" на Киевщину: 2 пострадавших, из-за падения обломков повреждены дома, АЗС и предприятия

Утром 23 июня 2024 года враг атаковал Киевскую область ракетами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о пострадавших?

По его словам, по состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительные. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются.

Повреждения в результате атаки

"В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

Оперативные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки.

Как сообщалось, под утро 23 июня враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО. По данным Воздушных сил, было уничтожено 2 из 3 "Калибров".

Киевская область (4295) обстрел (29135) ракеты (3690)
