У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: є часткові руйнування приватних будинків. ФОТОрепортаж

Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів Київської області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, 2 особи постраждали.

На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок атаки "Калібрами" на Київщину 2 особи постраждали, через падіння уламків пошкоджено будинки, АЗС та підприємства.

Як повідомлялося, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО. За даними Повітряних сил, було знищено 2 з 3 "Калібрів".