10 780 13

У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: є часткові руйнування приватних будинків. ФОТОрепортаж

Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів Київської області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, 2 особи постраждали.

На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Також читайте: Нічна атака "шахедів": на Київщині пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок атаки "Калібрами" на Київщину 2 особи постраждали, через падіння уламків пошкоджено будинки, АЗС та підприємства.

Як повідомлялося, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО. За даними Повітряних сил, було знищено 2 з 3 "Калібрів".

Київська область (4192) ракети (4144)
ну так вирва как раз за кадром осталась) упало рядом с домом
показати весь коментар
23.06.2024 10:54 Відповісти
Судячи із якості хатинки, господарі собі новий збудують. Не будемо за них переживати.
показати весь коментар
23.06.2024 09:21 Відповісти
Зовсім не факт. Такі будинки багато хто будує роками чи десятиліттями. Але ж сертифікат вони точно отримають і купують собі новий,правда гірший.
показати весь коментар
23.06.2024 09:48 Відповісти
Знакомые получили сертификат на покупку недвижимости. Им предложили построить дом вместо разрушенного, но это только стены, без ремонта и мебели. Качество стройки паршивое, материалы воруют. Они выбрали сертификат, могут купить квартиру.
показати весь коментар
23.06.2024 10:51 Відповісти
По сертифікатах різна компенсація в різних областях. Якщо десь в регіонах,то там дійсно вистачить на стіни,вікна,дах та двері. Враховуючи сьогоднішні розцінки будівельників.
показати весь коментар
23.06.2024 12:31 Відповісти
така логіка зазвичай у тих, хто ніколи і собачої будки не збудував.
показати весь коментар
23.06.2024 11:56 Відповісти
Має значення, що руйнування «часткові»?!
В частково зруйнованому можна жити.
Той, хто писав, задовільнився б, якщо б його будинок був отак лише «частково» зруйнований?
показати весь коментар
23.06.2024 09:42 Відповісти
Якщо балка впаде на голову, то ніхто з чиновників не відповідатиме
Кредо моносброду "і так сойдєт"
показати весь коментар
23.06.2024 10:43 Відповісти
..якби ж то хоча б була хатинки "зрадників Бакланова чи Бойка чи ще якогось ватника-йурИста Татарова..." для ноУкі про любовЬ до узкага міра чи жлобську какаразніцу...
показати весь коментар
23.06.2024 10:48 Відповісти
Коробка, в которой был пожар, непригодна для жизни даже после ремонта. Если просто окна выбило, можно ремонтировать.
показати весь коментар
23.06.2024 10:54 Відповісти
 
 