У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: є часткові руйнування приватних будинків. ФОТОрепортаж
Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів Київської області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, 2 особи постраждали.
На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок атаки "Калібрами" на Київщину 2 особи постраждали, через падіння уламків пошкоджено будинки, АЗС та підприємства.
Як повідомлялося, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО. За даними Повітряних сил, було знищено 2 з 3 "Калібрів".
В частково зруйнованому можна жити.
Той, хто писав, задовільнився б, якщо б його будинок був отак лише «частково» зруйнований?
Кредо моносброду "і так сойдєт"