Нічна атака "шахедів": на Київщині пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств

шахеди

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Київській області влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Внаслідок падіння уламків біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу, яка вже ліквідована. Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств", - йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, що профільні служби проводять ліквідацію наслідків та обстеження територій.

Нагадаємо, за данними НЕК "Укренерго" росіяни вночі завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вкотре атакував Київ: ППО знищила усі "шахеди"

безпілотник (4711) Київська область (4191) обстріл (30349)
пожежа трав'яного настилу

Десь це було вже...
20.06.2024 08:23 Відповісти
Гадить обмилок московський в Україні, орками та ЖДУНАМИ ригоАНАЛЬНИМИ!! Коригують падлюки обстріли орків, заробляють на КРОВІ Українців!
А прострочені з 21 травня, привладні приблуди95, десь мабуть, глибоко зхвильовані… Рила їх жиром позапливали, можливо від нервування за Україну??
20.06.2024 08:25 Відповісти
Спочатку прочитав це:



А потім тут .

Мабуть таки не всі.
20.06.2024 08:25 Відповісти
Збита повітряна ціль у повітрі не розчиняється. Її уламки завжди на щось падають.
20.06.2024 10:02 Відповісти
Чомусь не віріться про уламки, бо влада брехлива
20.06.2024 10:55 Відповісти
 
 