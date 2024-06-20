Нічна атака "шахедів": на Київщині пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств
Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Київській області влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Внаслідок падіння уламків біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу, яка вже ліквідована. Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що профільні служби проводять ліквідацію наслідків та обстеження територій.
Нагадаємо, за данними НЕК "Укренерго" росіяни вночі завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.
