Нічна атака "шахедів": масований удар по енергооб’єктах, - "Укренерго"

шахеди

Вночі 20 червня "шахеди" завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

"Наслідки уточнюються", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві німецькі компанії постачали в РФ епоксидну смолу для виготовлення "шахедів", - ЗМІ

Топ коментарі
За рахунок націоналістів, московський чобіт не топче Киїів , а ці росгаварящіє є причиною війни, бо путлер прийшов їх захищати, вбиваючи їх, знищуюучи їхні будинки , квартири!
20.06.2024 08:27 Відповісти
в умовах військового стану
без революцій
вони повинні спокійно віддати владу
військовому комітету
З усіма націоналістами на чолі
Всіх рмовних бісять націоналісти
Отже, вони нам і потрібні
20.06.2024 07:46 Відповісти
Ці всі прицільні "атаки" по енергооб"єктах
Які досі знаходяться у владі росолігархів
Нагадує скоріше домовленість
Раніше світло тупо відключали
Дурячи українців
Підіймаючи тарифи
Заробляючи мільярди
А тепер - "прицільно б"ють"
20.06.2024 07:44 Відповісти
І хто має це робити і не робить?
20.06.2024 07:21 Відповісти
20.06.2024 07:46 Відповісти
За рахунок націоналістів, московський чобіт не топче Киїів , а ці росгаварящіє є причиною війни, бо путлер прийшов їх захищати, вбиваючи їх, знищуюучи їхні будинки , квартири!
20.06.2024 08:27 Відповісти
+100500.
20.06.2024 12:11 Відповісти
В мене питання, а ці зелені шмаркачі на щось здатні? Чи тільки грабити український народ? В Україні дипломатія знищена, армія перейшла на совкові рейки в гіршому випадку, влада настільки некомпетентна, що є один вихід- нехай ідуть, разом із маленьким наполеоном нахер із влади! А народ створить уряд національної єдності!
20.06.2024 08:24 Відповісти
20.06.2024 07:44 Відповісти
Що там зараз касаби платять? Ставку чи за речення?
20.06.2024 09:52 Відповісти
Юрко, у вас всі вдома?
Йдіть перевірте, я почекаю
Я мельниківка, які до біса кацапи
мені платять?????????
кацапи при владі досі сидять
і добре заброньовані
Хай мирно віддають владу бандерівцям
Але ж не хочуть
Ще мільярди ротом і сракою
не нажерлись...
А вже бандерівці швидко зметуть твоїх кацапів
Ще б краще на всіх гілляках порозвішували
Кишками....
20.06.2024 14:31 Відповісти
То сповістили,що всі шахеди збиті. . А тут руйнування.
показати весь коментар
Вася, це ж уламки "шахедів, котрі збиваються і падають саме на об"єкти енергетичної інфраструктури і руйнують українську енергетику (а, заодно і економіку, міста, села, об"єкти соціальної сфери...). Ще досі не "в"їхва"?
показати весь коментар
Пробачте, а ми з вами в одному виші навчалися і були в одній групі?
показати весь коментар
Так щахеди ж усі розбивали, звідки руйнування? Нам хтось дуже сильно бреше!
показати весь коментар
Вище Васі я вже щось пробував пояснити. А Ви будьте обережні: модератор заблокує. Наша влада брехати не вміє...
показати весь коментар
Генштаб же, с подачи опы, отчитался о всех сбитых шахедах

Повітряна атака РФ 20 червня: ППО знищила 5 із 9 ворожих ракет та всі 27 "Шахедів"
20.06.2024 10:32 Відповісти
Понаїхало кацапні і хочемр щоб було тихо
показати весь коментар
Так напередодні виділялись ДТЕКу кошти на захист ГЕС/ТЕЦ/АЕС від "нападу". "СХЕМИ" розповіли про виділення тільки на Трипільську ТЕЦ близько 10 млрд грн на її оборону !!!!! Що вони купили чи які заходи прийняли для її захисту??? На мою думку, Ахметка здає координати об'єктів енергосистеми для: 1. отримання фінансової та гуманіарної допомоги у вигляді підстанцій. Тим самим пройде модернізація об'єктів, після якої він стає власником держмайна; 2. отримання компенсації з бюджету України; 3. підвищення тарифів... для особистого збагачення. В кінці року подивимось на рейтинг Форбс...
показати весь коментар
