15 187 17
Нічна атака "шахедів": масований удар по енергооб’єктах, - "Укренерго"
Вночі 20 червня "шахеди" завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.
"Наслідки уточнюються", - зазначили у компанії.
Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.
Топ коментарі
+8 Vitaliy #399296
показати весь коментар20.06.2024 08:27 Відповісти Посилання
+7 Marta #591493
показати весь коментар20.06.2024 07:46 Відповісти Посилання
+6 Marta #591493
показати весь коментар20.06.2024 07:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
без революцій
вони повинні спокійно віддати владу
військовому комітету
З усіма націоналістами на чолі
Всіх рмовних бісять націоналісти
Отже, вони нам і потрібні
Які досі знаходяться у владі росолігархів
Нагадує скоріше домовленість
Раніше світло тупо відключали
Дурячи українців
Підіймаючи тарифи
Заробляючи мільярди
А тепер - "прицільно б"ють"
Йдіть перевірте, я почекаю
Я мельниківка, які до біса кацапи
мені платять?????????
кацапи при владі досі сидять
і добре заброньовані
Хай мирно віддають владу бандерівцям
Але ж не хочуть
Ще мільярди ротом і сракою
не нажерлись...
А вже бандерівці швидко зметуть твоїх кацапів
Ще б краще на всіх гілляках порозвішували
Кишками....
Повітряна атака РФ 20 червня: ППО знищила 5 із 9 ворожих ракет та всі 27 "Шахедів"