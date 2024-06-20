Нічна атака "шахедів": масований удар по енергооб’єктах, - "Укренерго"

Вночі 20 червня "шахеди" завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

"Наслідки уточнюються", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві німецькі компанії постачали в РФ епоксидну смолу для виготовлення "шахедів", - ЗМІ