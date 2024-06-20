Ночная атака "шахедов": массированный удар по энергообъектам, - "Укрэнерго"
Ночью 20 июня "шахеды" нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что в результате атаки повреждено оборудование в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.
"Последствия уточняются", - отметили в компании.
Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы были в Днепре и Запорожской области.
Топ комментарии
+8 Vitaliy #399296
показать весь комментарий20.06.2024 08:27
+7 Marta #591493
показать весь комментарий20.06.2024 07:46
+6 Marta #591493
показать весь комментарий20.06.2024 07:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без революцій
вони повинні спокійно віддати владу
військовому комітету
З усіма націоналістами на чолі
Всіх рмовних бісять націоналісти
Отже, вони нам і потрібні
Які досі знаходяться у владі росолігархів
Нагадує скоріше домовленість
Раніше світло тупо відключали
Дурячи українців
Підіймаючи тарифи
Заробляючи мільярди
А тепер - "прицільно б"ють"
Йдіть перевірте, я почекаю
Я мельниківка, які до біса кацапи
мені платять?????????
кацапи при владі досі сидять
і добре заброньовані
Хай мирно віддають владу бандерівцям
Але ж не хочуть
Ще мільярди ротом і сракою
не нажерлись...
А вже бандерівці швидко зметуть твоїх кацапів
Ще б краще на всіх гілляках порозвішували
Кишками....
Повітряна атака РФ 20 червня: ППО знищила 5 із 9 ворожих ракет та всі 27 "Шахедів"