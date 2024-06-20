Ночная атака "шахедов": массированный удар по энергообъектам, - "Укрэнерго"

Ночью 20 июня "шахеды" нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в результате атаки повреждено оборудование в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

"Последствия уточняются", - отметили в компании.

Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы были в Днепре и Запорожской области.

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