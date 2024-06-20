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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ночная атака "шахедов": массированный удар по энергообъектам, - "Укрэнерго"

шахеди

Ночью 20 июня "шахеды" нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в результате атаки повреждено оборудование в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

"Последствия уточняются", - отметили в компании.

Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы были в Днепре и Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинским энергетикам понадобятся недели, месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, - Кудрицкий

Автор: 

беспилотник (3655) обстрел (27405) Укрэнерго (659)


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Топ комментарии
+8
За рахунок націоналістів, московський чобіт не топче Киїів , а ці росгаварящіє є причиною війни, бо путлер прийшов їх захищати, вбиваючи їх, знищуюучи їхні будинки , квартири!
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20.06.2024 08:27
+7
в умовах військового стану
без революцій
вони повинні спокійно віддати владу
військовому комітету
З усіма націоналістами на чолі
Всіх рмовних бісять націоналісти
Отже, вони нам і потрібні
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20.06.2024 07:46
+6
Ці всі прицільні "атаки" по енергооб"єктах
Які досі знаходяться у владі росолігархів
Нагадує скоріше домовленість
Раніше світло тупо відключали
Дурячи українців
Підіймаючи тарифи
Заробляючи мільярди
А тепер - "прицільно б"ють"
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20.06.2024 07:44
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І хто має це робити і не робить?
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20.06.2024 07:21 Ответить
в умовах військового стану
без революцій
вони повинні спокійно віддати владу
військовому комітету
З усіма націоналістами на чолі
Всіх рмовних бісять націоналісти
Отже, вони нам і потрібні
показать весь комментарий
20.06.2024 07:46 Ответить
За рахунок націоналістів, московський чобіт не топче Киїів , а ці росгаварящіє є причиною війни, бо путлер прийшов їх захищати, вбиваючи їх, знищуюучи їхні будинки , квартири!
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20.06.2024 08:27 Ответить
+100500.
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20.06.2024 12:11 Ответить
В мене питання, а ці зелені шмаркачі на щось здатні? Чи тільки грабити український народ? В Україні дипломатія знищена, армія перейшла на совкові рейки в гіршому випадку, влада настільки некомпетентна, що є один вихід- нехай ідуть, разом із маленьким наполеоном нахер із влади! А народ створить уряд національної єдності!
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20.06.2024 08:24 Ответить
Ці всі прицільні "атаки" по енергооб"єктах
Які досі знаходяться у владі росолігархів
Нагадує скоріше домовленість
Раніше світло тупо відключали
Дурячи українців
Підіймаючи тарифи
Заробляючи мільярди
А тепер - "прицільно б"ють"
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20.06.2024 07:44 Ответить
Що там зараз касаби платять? Ставку чи за речення?
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20.06.2024 09:52 Ответить
Юрко, у вас всі вдома?
Йдіть перевірте, я почекаю
Я мельниківка, які до біса кацапи
мені платять?????????
кацапи при владі досі сидять
і добре заброньовані
Хай мирно віддають владу бандерівцям
Але ж не хочуть
Ще мільярди ротом і сракою
не нажерлись...
А вже бандерівці швидко зметуть твоїх кацапів
Ще б краще на всіх гілляках порозвішували
Кишками....
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20.06.2024 14:31 Ответить
То сповістили,що всі шахеди збиті. . А тут руйнування.
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20.06.2024 09:31 Ответить
Вася, це ж уламки "шахедів, котрі збиваються і падають саме на об"єкти енергетичної інфраструктури і руйнують українську енергетику (а, заодно і економіку, міста, села, об"єкти соціальної сфери...). Ще досі не "в"їхва"?
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20.06.2024 10:34 Ответить
Пробачте, а ми з вами в одному виші навчалися і були в одній групі?
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20.06.2024 11:08 Ответить
Так щахеди ж усі розбивали, звідки руйнування? Нам хтось дуже сильно бреше!
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20.06.2024 09:51 Ответить
Вище Васі я вже щось пробував пояснити. А Ви будьте обережні: модератор заблокує. Наша влада брехати не вміє...
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20.06.2024 10:36 Ответить
Генштаб же, с подачи опы, отчитался о всех сбитых шахедах

Повітряна атака РФ 20 червня: ППО знищила 5 із 9 ворожих ракет та всі 27 "Шахедів"
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20.06.2024 10:32 Ответить
Понаїхало кацапні і хочемр щоб було тихо
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20.06.2024 11:43 Ответить
Так напередодні виділялись ДТЕКу кошти на захист ГЕС/ТЕЦ/АЕС від "нападу". "СХЕМИ" розповіли про виділення тільки на Трипільську ТЕЦ близько 10 млрд грн на її оборону !!!!! Що вони купили чи які заходи прийняли для її захисту??? На мою думку, Ахметка здає координати об'єктів енергосистеми для: 1. отримання фінансової та гуманіарної допомоги у вигляді підстанцій. Тим самим пройде модернізація об'єктів, після якої він стає власником держмайна; 2. отримання компенсації з бюджету України; 3. підвищення тарифів... для особистого збагачення. В кінці року подивимось на рейтинг Форбс...
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20.06.2024 12:59 Ответить
 
 