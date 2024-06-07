Украинским энергетикам понадобятся недели, месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, - Кудрицкий
Сейчас на ТЭС и ГЭС наблюдается наиболее критическая ситуация. Но это не означает, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава компании "Укренерго" Владимир Кудрицкий.
"Конкретно в этом моменте у нас действительно - исторический рекорд того, насколько низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях - масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена", - отметил Кудрицкий.
Он добавил, что дефициты, которые наблюдаются в энергосистеме, не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это - следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.
"И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще - месяцы, иногда - годы", - подчеркнул Кудрицкий.
Пожалуйста, подождите...
Проте і президент у нас найвеличніший
Dmytro Nikolaychuk: Украинский стыд - это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал как Мог! А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе.
Софія Федина: Роман Костенко з трибуни заявив про критичну ситуацію з масовою мобілізацією працівників оборонних підприємств, які прийшли в ТУК оновити дані і ...не повернулися до роботи. Зараз це відповідальність уряду інформувати правила і процедури броні. Але в той час як цирки і онлайн казино мають бронь погоджену опу, працівники оборонки, які виготовляють продукцію критично потрібну армії - не мають.
Lida Sha: Все правильно! Бронь на 95 кварт є, бо вони мають постійно гастролювати та висміювати хохла-малороса. А якщо їх мобілізують, то нарід може одна дня прокинутися і прозріти, що їх перетворювали у тупих баранів.
Звісно в регіонах люди бідніші, але теж готують акумулятори і інші приблуди. Відомий мені бізнес весь з генераторами ще з минулого року.
влада безсоромно продає електрику в Румунію, бо там платять більше, звісно що в Євро, а майже 100% українців по всій Україні сидить по 6-12 годин на добу без електрики !!!
І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
Прошу ознайомитись із поточною ціновою ситуаціює на ринку за даними компетентного джерела:
@ "Вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 7.06.2024
(за 1 КВт⋅год)
Країна Вартість
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/uk/ Велика Британія 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/germany/ Німеччина 0,083 $ 0,076 € 3,32 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/france/ Франція 0,080 $ 0,073 € 3,20 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/spain/ Іспанія 0,086 $ 0,079 € 3,45 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/italy/ Італія 0,114 $ 0,105 € 4,59 грн.
нформація на 7.06.2024, 09:00"
Йдеться про біржові ціни на ЕЕ в країнах Європи, а не про тарифи для їхніх споживачів (джерело інформації - /нижня частина таблиці).
По таких ринкових цінах Україна могла би закупляти ЕЕ для себе і покривати дефіцит. Але є одне "Але": якщо б до цього часу зебіли у владі побудували достатню кількість інтерконнекторів на кордонах з ЄС та уклали би відповідну кілткість контрвктів на поставку з європейськими енергокомпаніями.
Зараз вони не хочуть викупляти е/е з СЕС приватних власників, лише від своїх наближених корупціонерів як ахмєт чи шурма.
Єдиним адекватним виходом у даній ситуації є будівництво енергоакумулюючих потужностей при виробництві дешевої е/е на АЕС за прикладом Австралії.
"You don't know what War is until it comes to your Home."(c) /заголовок свіжого номера "The Guardian Weekly"/
невже у вас zeлених доводиться пАдлякові темники самим купувати?
Хоча, знаючи скнару zeлену жабу, можливо й так)))
але схематозники від зебільної зевлади на подібне ніколи не підуть - "де ж оні тада харчєваться будут і как же тадА оні смогут керувАть енергонезалежним українцем?"
..щось подібне коментував тут ще десь пару років тому, коли "енергопроблеми по-дебільнозєлєнскі" тільки починалися
Після завершення ремонтно-відновлювальних робіт 31 грудня 1942 року, вже у січні 1943 року було почато виробництво електроенергії при виробничій потужності до 42 МВт. Протяжність цієї монументальної споруди з усією греблею склала 3 км.
кажуть, що сонце, проіснує, десь, 2 млрд років.
вистачить часу, накрасти?
Звичайно, всі втрати то далеко не компенсує, але ж на то роки не потрібні!