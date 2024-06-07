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ГЭС (118) ТЭС (277) Укрэнерго (640) Кудрицкий Владимир (76)

Украинским энергетикам понадобятся недели, месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, - Кудрицкий

Атака на Слов’янську ТЕС 5 травня

Сейчас на ТЭС и ГЭС наблюдается наиболее критическая ситуация. Но это не означает, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава компании "Укренерго" Владимир Кудрицкий.

"Конкретно в этом моменте у нас действительно - исторический рекорд того, насколько низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях - масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что дефициты, которые наблюдаются в энергосистеме, не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это - следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.

"И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще - месяцы, иногда - годы", - подчеркнул Кудрицкий.

Также читайте: "Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию
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Топ комментарии
+32
вам гнидам, і століття буде мало для деребану....
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07.06.2024 07:32
+16
Щоби вирішити проблему із маневреною електрогенерацією зебілам у владі просто потрібно роздати всім бажаючим інвесторам дозволи на спорудження мініелектростанцій (незалежно від джерела енергії) та їх підключення до єдиної енергосистеми України із правом продажу виробленої електроенергії на енергоринку.
І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
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07.06.2024 07:39
+16
Лучше пусть расскажет сколько денег вбухал на якобы на защиту объектов генерации. И сколько лет ему бы пришлось сидеть, если б Украина была бы правовым государством
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07.06.2024 07:40
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вам гнидам, і століття буде мало для деребану....
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07.06.2024 07:32 Ответить
Так весь світ їх позбавляється
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07.06.2024 07:33 Ответить
они работали в режиме поддержки системы..т.е. непостоянно..а только когда были пиковые нагрузки..
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07.06.2024 13:40 Ответить
Історичні рекордсмени,***.
Проте і президент у нас найвеличніший
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07.06.2024 07:33 Ответить
ну так !!! "найвеличніший" зе-янелох оманській ... , а ще запроданець, колоборат і пупо агент кацапського фсб ...
Dmytro Nikolaychuk: Украинский стыд - это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал как Мог! А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе.
Софія Федина: Роман Костенко з трибуни заявив про критичну ситуацію з масовою мобілізацією працівників оборонних підприємств, які прийшли в ТУК оновити дані і ...не повернулися до роботи. Зараз це відповідальність уряду інформувати правила і процедури броні. Але в той час як цирки і онлайн казино мають бронь погоджену опу, працівники оборонки, які виготовляють продукцію критично потрібну армії - не мають.
Lida Sha: Все правильно! Бронь на 95 кварт є, бо вони мають постійно гастролювати та висміювати хохла-малороса. А якщо їх мобілізують, то нарід може одна дня прокинутися і прозріти, що їх перетворювали у тупих баранів.

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07.06.2024 07:54 Ответить
Скільки грошей виділили і ********,що виділили для захисту цих об*єктів?Дивна тиша,гроші ******* тишу
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07.06.2024 07:34 Ответить
А если воровать не будете?
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07.06.2024 07:34 Ответить
Забув додати - "при умові припинення обстрілів". Інакше - який сенс відновлювати велику ТЕС або ГЕС, якщо на наступний день туди знову рашистськи ракети прилетять.
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07.06.2024 07:34 Ответить
Основне прибрати захист й прикриття ППО від електростанцій
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07.06.2024 12:13 Ответить
А ППО ніколи й не було біля ТЕС, ГЕС і підстанцій... Плотно прикривають Київ. А ось Трипільску ТЕС спокійно рашисти ракетами раздовбали. Харківську ТЕЦ-5 знищено (незрозуміло де в Харкові буде опалення). Обидві Дніпрогес знищено. Я знаю підстанції НЕК Укренерго в центрі України, по яких регулярно Шахеди прилітають... Задовбалися Автортрансформатори замінювати, бо кожний коштує більше мільярда гривень. Окрема тема - рашистські орлани вже над Дніпром, Харковом і Києвом літають.. корегують... Наш верховний говнокомандувач Вова зеленський щось буде з ними робити?! Бо відосиками Орлани і Суперками не збиваються.
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07.06.2024 18:34 Ответить
Тим більше всі ГЕС ТЕС і ТЕЦ України здали на поталу рашистам як ЗАЕС і ЧАЕС свого часу. Більше сотні Гепардів передали Україні саме для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Де вони всі заховані чи знищені, не відомо.
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07.06.2024 19:40 Ответить
У Єрмака, вови криворогульного та його виборців питайте...
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07.06.2024 22:28 Ответить
Це такий собі натяк, щоб пакувалися на біженство та не дзижчали?
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07.06.2024 07:35 Ответить
та ні, мої сусіди в Києві читають такі новини і купляють зарядні станції за 100к і за допомогою електрика підключають всю квартиру до них, скидаються на генератори для ліфтів та насосів, і т.д. якщо хтось і збирається виїжджати, то їх дуже мало.
Звісно в регіонах люди бідніші, але теж готують акумулятори і інші приблуди. Відомий мені бізнес весь з генераторами ще з минулого року.
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07.06.2024 10:12 Ответить
Збодрив! -- на роки
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07.06.2024 07:36 Ответить
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=07.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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07.06.2024 07:37 Ответить
у кого там ночью не было света??радуйтесь света ушла в Румынию😁😁
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07.06.2024 07:38 Ответить
було б смішно як би не було так сумно ...
влада безсоромно продає електрику в Румунію, бо там платять більше, звісно що в Євро, а майже 100% українців по всій Україні сидить по 6-12 годин на добу без електрики !!!

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07.06.2024 07:56 Ответить
Ідіоти пишуть, а ви повторюєте. Електрика якщо так склалося що в певний час є її надлишок, навіть якщо по країні є відключення то її можна продавати, бо зберігати нема де
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07.06.2024 09:21 Ответить
Зебіле, не рівняй всіх по собі. Звідки взявся той надлишок, якщо по всіх областях населення сидить по 12-16 годин без е/е через "величезний" як зарплата кудрицького дефіцит ? Більш того, якщо є надлишки е/е то тривалість відключень повинна зменшуватися.
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07.06.2024 09:49 Ответить
Ніякого надлишку не було, енергія купувалася.
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07.06.2024 09:55 Ответить
Україна вже давно не продає електроенергію а тільки купує. Не виключенням була доба 5 червня, поточна і минула.
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07.06.2024 09:54 Ответить
Авжеж, ті будувала держава, і на перспективу. Про окупность тоді мало думали. А тепер приватний бізнес думає про прибутки. Йому простіше надурняк вже готове купити чим щось будувати де прибутки очікувати доведеться десятиліття
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07.06.2024 07:37 Ответить
Щоби вирішити проблему із маневреною електрогенерацією зебілам у владі просто потрібно роздати всім бажаючим інвесторам дозволи на спорудження мініелектростанцій (незалежно від джерела енергії) та їх підключення до єдиної енергосистеми України із правом продажу виробленої електроенергії на енергоринку.
І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
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07.06.2024 07:39 Ответить
Ви прямо таки диверсант! А бідний рінат леонідович і інші,з чого будуть харчуватись???
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07.06.2024 08:17 Ответить
Так вони ж забажають ую енергію подавати по ринкових цінах ЄС. Ви готові платити? Ну ви може в готові, а пенсіонери з доходами 3000 грн?
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07.06.2024 08:52 Ответить
Після підвищення в Україні ціни на електроенергію з 01.06.2024 до 4.32 грн. за 1 КВт⋅год вона стала для населення вище а ніж європейська!
Прошу ознайомитись із поточною ціновою ситуаціює на ринку за даними компетентного джерела:
@ "Вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 7.06.2024
(за 1 КВт⋅год)
Країна Вартість
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/uk/ Велика Британія 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/germany/ Німеччина 0,083 $ 0,076 € 3,32 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/france/ Франція 0,080 $ 0,073 € 3,20 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/spain/ Іспанія 0,086 $ 0,079 € 3,45 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/italy/ Італія 0,114 $ 0,105 € 4,59 грн.
нформація на 7.06.2024, 09:00"
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07.06.2024 09:16 Ответить
Середня ціна за електроенергію в Німеччині - 53 євроценти за 1 кіловат на годину (Arbeitspreis pro kWh). 0,53 множим на 43 буде 22,79 грн не мели дурниць.
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07.06.2024 10:48 Ответить
Гаразд, поясню для таких, як ти:
Йдеться про біржові ціни на ЕЕ в країнах Європи, а не про тарифи для їхніх споживачів (джерело інформації - /нижня частина таблиці).
По таких ринкових цінах Україна могла би закупляти ЕЕ для себе і покривати дефіцит. Але є одне "Але": якщо б до цього часу зебіли у владі побудували достатню кількість інтерконнекторів на кордонах з ЄС та уклали би відповідну кілткість контрвктів на поставку з європейськими енергокомпаніями.
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07.06.2024 11:23 Ответить
https://tradingeconomics.com/commodities https://tradingeconomics.com/commodities

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07.06.2024 11:25 Ответить
Та які будуть втрати при транспортуванні?
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07.06.2024 11:48 Ответить
І тут ти не зовсім правий. У нас не стільки генерації енергії не вистачає, як спроможностей її доставки. Кацапи цілять в трансформаторні підстанції та ЛЕПи це по перше, по друге це доставка енергії до регіонів де немає АЕС, а ТЕЦи або пошкоджені, або на ремонті, третьє, багато енергії споживає окупована ЗАЕС яка тільки споживає, а не виробляє. Та багато чого. Наприклад втрати енергії при транспортуванні та пошкоджені електромережі.
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07.06.2024 11:39 Ответить
До чого тут біржова ціна? Ну куплять на біржі, може й по ьій ціні яку ьи написав, а далі шо? Погрузяьь в фури чи цистерни і відвезуть в Україну? Як ти думаєш, в скільки разів вона виросте поки (приміром з Польщі) доправлять її до Сумщини, чи Полтавщини по пошкодженій системі? Пропускна здібність яких порушена?
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07.06.2024 11:47 Ответить
Ахметов буде проти, куди він вугілля буде дівати?
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07.06.2024 09:03 Ответить
По якій ціні держава в особі дп гарпок мав би викупляти таку е/е, по 10грн/квт?
Зараз вони не хочуть викупляти е/е з СЕС приватних власників, лише від своїх наближених корупціонерів як ахмєт чи шурма.

Єдиним адекватним виходом у даній ситуації є будівництво енергоакумулюючих потужностей при виробництві дешевої е/е на АЕС за прикладом Австралії.
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07.06.2024 12:22 Ответить
О, так-так, звісно, в Австралії...
"You don't know what War is until it comes to your Home."(c) /заголовок свіжого номера "The Guardian Weekly"/
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07.06.2024 13:00 Ответить
Лучше пусть расскажет сколько денег вбухал на якобы на защиту объектов генерации. И сколько лет ему бы пришлось сидеть, если б Украина была бы правовым государством
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07.06.2024 07:40 Ответить
зважаючи на те, що систему (якщо вірити очільникам укренерго) доведеться відбудовувати майже з нуля, можливо, є сенс розглянути інші варіанти замість старезних монстрів?...
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07.06.2024 07:43 Ответить
Зєлєбот, а ти як сюди забрів?
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07.06.2024 07:56 Ответить
Цапику, а ти в курсі ,що методички видає Дердеп)
невже у вас zeлених доводиться пАдлякові темники самим купувати?
Хоча, знаючи скнару zeлену жабу, можливо й так)))
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07.06.2024 07:57 Ответить
Да какая разница тебе,астанавись посредине.
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07.06.2024 07:58 Ответить
Значить, усю цю свору волохатих #идів збираємо до купи і б'ємо *********** палицями - електрики буде до#єра і більше. І це - не мій винахід
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07.06.2024 07:54 Ответить
якщо ті десятки мільярдів, що виділятимуть енергетикам-мононолістам через бариг-мародерів Зєлєнськага, направити бажаючим українцям для розвитку малої енергетики, то "проблема" вирішиться протягом пари місяців.. до того ж у кацапів не вистачить дронів-ракет на "стрільбу з гармати по горобцях"
але схематозники від зебільної зевлади на подібне ніколи не підуть - "де ж оні тада харчєваться будут і как же тадА оні смогут керувАть енергонезалежним українцем?"
..щось подібне коментував тут ще десь пару років тому, коли "енергопроблеми по-дебільнозєлєнскі" тільки починалися
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07.06.2024 07:55 Ответить
Після захоплення Запоріжжя вермахтом (через 46 діб після вибуху) німецькі будівельні частини відновили зруйновану частину греблі, а влітку 1942 року замість обладнання, виведеного з ладу, запрацювало нове - німецького виробництва.

Після завершення ремонтно-відновлювальних робіт 31 грудня 1942 року, вже у січні 1943 року було почато виробництво електроенергії при виробничій потужності до 42 МВт. Протяжність цієї монументальної споруди з усією греблею склала 3 км.

кажуть, що сонце, проіснує, десь, 2 млрд років.
вистачить часу, накрасти?
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07.06.2024 07:59 Ответить
Идиоты,лишь бы бабло пилить.Уже другие генерации существуют,а они "паровоз" ремонтируют.
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07.06.2024 08:03 Ответить
Не нажеруться, треба стирати...
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07.06.2024 08:10 Ответить
Практично, будь-який сільський ставок здатен забезпечити то село електроенергією. Так ж було. Малі електростанції працювали масово, але савєцкоє укрупнєніє то все знищило. А ще занедбані ГЕС на малих і середніх річках. А вітряна генерація, а ще сонячні, але щоб золотом і діамантами не були оздоблені...
Звичайно, всі втрати то далеко не компенсує, але ж на то роки не потрібні!
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07.06.2024 08:13 Ответить
Иностранные инвесторы,при нормальных,некоррупционных условиях,все создадут за несколько месяцев,важно что бы всякие ахметки,бени и прочие чуки не вели себя как хозяева страны.
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07.06.2024 08:30 Ответить
Для того шоб ахметки не вели себе як господарі держави, треба шоб народ вел себе як господарь а не баран. Ну, ще нужно запросити мадам Гільотину та познайомити з нею всіх та любого хто візьме хабаря або вкраде хоч1 копейчину.
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07.06.2024 08:49 Ответить
Як ви все просрали, Володья, тоді поясни, за шо ти отримав премію у 2 000 000 гр. , та за шо тобі платять зп у майже 50 000 долярів?
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07.06.2024 08:45 Ответить
І, сук@, хоча б щось з тих грошей придбав для фронту - усе в сім'ю, усе в кубишку, усе для діточок. А клятий барига усе тягає і тягає на фронт з власних доходів, рейтинги ваві псує...
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07.06.2024 09:10 Ответить
Звісно. Тому треба було займатися сьогоднішніми проблемами ще вчора, щоб в 2023му році у вас уже було обладнання, яке зараз в 2024 треба міняти. Час бездарно профуканий, тепер тільки і можуть, що розводити руками, кивати на кацапів та несамовито клацать рубильником направо-наліво. І відповідальності ніхто за злочинне зволікання не понесе...
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07.06.2024 08:47 Ответить
при всей трагичности ситуации в данном случае это шанс для Украины перестроить свою энергосферу и отойти от устаревших систем производства электричества и отопления
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07.06.2024 08:48 Ответить
Так, шанс, але використовувати усі шанси, то, на жаль не про Україну, точніше не про її владу. Краще просто красти
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07.06.2024 08:58 Ответить
гебнява політика знищення України (із середини,) через "гаманці куйла" в Україні в дії.
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07.06.2024 09:02 Ответить
століття. особливо якщо зелені ушдьопки будуть ложити асфальт та ремонтувати фонтани
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07.06.2024 09:16 Ответить
Питання, навіщо відбудовувати старе По всьому світу іх закривають, міняють на сонце, вітер та ін, із сміття навіть виробляють. Цим аби будувати і пиляти
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07.06.2024 12:11 Ответить
 
 