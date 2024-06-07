Украинским энергетикам понадобятся недели, месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, - Кудрицкий

Сейчас на ТЭС и ГЭС наблюдается наиболее критическая ситуация. Но это не означает, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава компании "Укренерго" Владимир Кудрицкий.

"Конкретно в этом моменте у нас действительно - исторический рекорд того, насколько низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях - масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что дефициты, которые наблюдаются в энергосистеме, не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это - следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.

"И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще - месяцы, иногда - годы", - подчеркнул Кудрицкий.

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