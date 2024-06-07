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ГЕС (207) ТЕС (908) Укренерго (2578) Кудрицький Володимир (188)

Українським енергетикам знадобляться тижні, місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, - Кудрицький

Атака на Слов’янську ТЕС 5 травня

Наразі на ТЕС та ГЕС  спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Конкретно в цьому моменті – у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях – масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", – зазначив Кудрицький.

Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це – наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.

"І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше – місяці, іноді – роки", - наголосив Кудрицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укренерго: Днями в роботу вийде додатковий блок на АЕС. Це на два тижні покращить ситуацію

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Топ коментарі
+32
вам гнидам, і століття буде мало для деребану....
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07.06.2024 07:32
+16
Щоби вирішити проблему із маневреною електрогенерацією зебілам у владі просто потрібно роздати всім бажаючим інвесторам дозволи на спорудження мініелектростанцій (незалежно від джерела енергії) та їх підключення до єдиної енергосистеми України із правом продажу виробленої електроенергії на енергоринку.
І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
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07.06.2024 07:39
+16
Лучше пусть расскажет сколько денег вбухал на якобы на защиту объектов генерации. И сколько лет ему бы пришлось сидеть, если б Украина была бы правовым государством
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07.06.2024 07:40
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вам гнидам, і століття буде мало для деребану....
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07.06.2024 07:32 Відповісти
Так весь світ їх позбавляється
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07.06.2024 07:33 Відповісти
они работали в режиме поддержки системы..т.е. непостоянно..а только когда были пиковые нагрузки..
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07.06.2024 13:40 Відповісти
Історичні рекордсмени,***.
Проте і президент у нас найвеличніший
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07.06.2024 07:33 Відповісти
ну так !!! "найвеличніший" зе-янелох оманській ... , а ще запроданець, колоборат і пупо агент кацапського фсб ...
Dmytro Nikolaychuk: Украинский стыд - это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал как Мог! А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе.
Софія Федина: Роман Костенко з трибуни заявив про критичну ситуацію з масовою мобілізацією працівників оборонних підприємств, які прийшли в ТУК оновити дані і ...не повернулися до роботи. Зараз це відповідальність уряду інформувати правила і процедури броні. Але в той час як цирки і онлайн казино мають бронь погоджену опу, працівники оборонки, які виготовляють продукцію критично потрібну армії - не мають.
Lida Sha: Все правильно! Бронь на 95 кварт є, бо вони мають постійно гастролювати та висміювати хохла-малороса. А якщо їх мобілізують, то нарід може одна дня прокинутися і прозріти, що їх перетворювали у тупих баранів.

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07.06.2024 07:54 Відповісти
Скільки грошей виділили і ********,що виділили для захисту цих об*єктів?Дивна тиша,гроші ******* тишу
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07.06.2024 07:34 Відповісти
А если воровать не будете?
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07.06.2024 07:34 Відповісти
Забув додати - "при умові припинення обстрілів". Інакше - який сенс відновлювати велику ТЕС або ГЕС, якщо на наступний день туди знову рашистськи ракети прилетять.
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07.06.2024 07:34 Відповісти
Основне прибрати захист й прикриття ППО від електростанцій
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07.06.2024 12:13 Відповісти
А ППО ніколи й не було біля ТЕС, ГЕС і підстанцій... Плотно прикривають Київ. А ось Трипільску ТЕС спокійно рашисти ракетами раздовбали. Харківську ТЕЦ-5 знищено (незрозуміло де в Харкові буде опалення). Обидві Дніпрогес знищено. Я знаю підстанції НЕК Укренерго в центрі України, по яких регулярно Шахеди прилітають... Задовбалися Автортрансформатори замінювати, бо кожний коштує більше мільярда гривень. Окрема тема - рашистські орлани вже над Дніпром, Харковом і Києвом літають.. корегують... Наш верховний говнокомандувач Вова зеленський щось буде з ними робити?! Бо відосиками Орлани і Суперками не збиваються.
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07.06.2024 18:34 Відповісти
Тим більше всі ГЕС ТЕС і ТЕЦ України здали на поталу рашистам як ЗАЕС і ЧАЕС свого часу. Більше сотні Гепардів передали Україні саме для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Де вони всі заховані чи знищені, не відомо.
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07.06.2024 19:40 Відповісти
У Єрмака, вови криворогульного та його виборців питайте...
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07.06.2024 22:28 Відповісти
Це такий собі натяк, щоб пакувалися на біженство та не дзижчали?
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07.06.2024 07:35 Відповісти
та ні, мої сусіди в Києві читають такі новини і купляють зарядні станції за 100к і за допомогою електрика підключають всю квартиру до них, скидаються на генератори для ліфтів та насосів, і т.д. якщо хтось і збирається виїжджати, то їх дуже мало.
Звісно в регіонах люди бідніші, але теж готують акумулятори і інші приблуди. Відомий мені бізнес весь з генераторами ще з минулого року.
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07.06.2024 10:12 Відповісти
Збодрив! -- на роки
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07.06.2024 07:36 Відповісти
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=07.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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07.06.2024 07:37 Відповісти
у кого там ночью не было света??радуйтесь света ушла в Румынию😁😁
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07.06.2024 07:38 Відповісти
було б смішно як би не було так сумно ...
влада безсоромно продає електрику в Румунію, бо там платять більше, звісно що в Євро, а майже 100% українців по всій Україні сидить по 6-12 годин на добу без електрики !!!

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07.06.2024 07:56 Відповісти
Ідіоти пишуть, а ви повторюєте. Електрика якщо так склалося що в певний час є її надлишок, навіть якщо по країні є відключення то її можна продавати, бо зберігати нема де
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07.06.2024 09:21 Відповісти
Зебіле, не рівняй всіх по собі. Звідки взявся той надлишок, якщо по всіх областях населення сидить по 12-16 годин без е/е через "величезний" як зарплата кудрицького дефіцит ? Більш того, якщо є надлишки е/е то тривалість відключень повинна зменшуватися.
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07.06.2024 09:49 Відповісти
Ніякого надлишку не було, енергія купувалася.
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07.06.2024 09:55 Відповісти
Україна вже давно не продає електроенергію а тільки купує. Не виключенням була доба 5 червня, поточна і минула.
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07.06.2024 09:54 Відповісти
Авжеж, ті будувала держава, і на перспективу. Про окупность тоді мало думали. А тепер приватний бізнес думає про прибутки. Йому простіше надурняк вже готове купити чим щось будувати де прибутки очікувати доведеться десятиліття
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07.06.2024 07:37 Відповісти
Щоби вирішити проблему із маневреною електрогенерацією зебілам у владі просто потрібно роздати всім бажаючим інвесторам дозволи на спорудження мініелектростанцій (незалежно від джерела енергії) та їх підключення до єдиної енергосистеми України із правом продажу виробленої електроенергії на енергоринку.
І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
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07.06.2024 07:39 Відповісти
Ви прямо таки диверсант! А бідний рінат леонідович і інші,з чого будуть харчуватись???
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07.06.2024 08:17 Відповісти
Так вони ж забажають ую енергію подавати по ринкових цінах ЄС. Ви готові платити? Ну ви може в готові, а пенсіонери з доходами 3000 грн?
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07.06.2024 08:52 Відповісти
Після підвищення в Україні ціни на електроенергію з 01.06.2024 до 4.32 грн. за 1 КВт⋅год вона стала для населення вище а ніж європейська!
Прошу ознайомитись із поточною ціновою ситуаціює на ринку за даними компетентного джерела:
@ "Вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 7.06.2024
(за 1 КВт⋅год)
Країна Вартість
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/uk/ Велика Британія 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/germany/ Німеччина 0,083 $ 0,076 € 3,32 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/france/ Франція 0,080 $ 0,073 € 3,20 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/spain/ Іспанія 0,086 $ 0,079 € 3,45 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/italy/ Італія 0,114 $ 0,105 € 4,59 грн.
нформація на 7.06.2024, 09:00"
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07.06.2024 09:16 Відповісти
Середня ціна за електроенергію в Німеччині - 53 євроценти за 1 кіловат на годину (Arbeitspreis pro kWh). 0,53 множим на 43 буде 22,79 грн не мели дурниць.
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07.06.2024 10:48 Відповісти
Гаразд, поясню для таких, як ти:
Йдеться про біржові ціни на ЕЕ в країнах Європи, а не про тарифи для їхніх споживачів (джерело інформації - /нижня частина таблиці).
По таких ринкових цінах Україна могла би закупляти ЕЕ для себе і покривати дефіцит. Але є одне "Але": якщо б до цього часу зебіли у владі побудували достатню кількість інтерконнекторів на кордонах з ЄС та уклали би відповідну кілткість контрвктів на поставку з європейськими енергокомпаніями.
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07.06.2024 11:23 Відповісти
https://tradingeconomics.com/commodities https://tradingeconomics.com/commodities

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07.06.2024 11:25 Відповісти
Та які будуть втрати при транспортуванні?
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07.06.2024 11:48 Відповісти
І тут ти не зовсім правий. У нас не стільки генерації енергії не вистачає, як спроможностей її доставки. Кацапи цілять в трансформаторні підстанції та ЛЕПи це по перше, по друге це доставка енергії до регіонів де немає АЕС, а ТЕЦи або пошкоджені, або на ремонті, третьє, багато енергії споживає окупована ЗАЕС яка тільки споживає, а не виробляє. Та багато чого. Наприклад втрати енергії при транспортуванні та пошкоджені електромережі.
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07.06.2024 11:39 Відповісти
До чого тут біржова ціна? Ну куплять на біржі, може й по ьій ціні яку ьи написав, а далі шо? Погрузяьь в фури чи цистерни і відвезуть в Україну? Як ти думаєш, в скільки разів вона виросте поки (приміром з Польщі) доправлять її до Сумщини, чи Полтавщини по пошкодженій системі? Пропускна здібність яких порушена?
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07.06.2024 11:47 Відповісти
Ахметов буде проти, куди він вугілля буде дівати?
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07.06.2024 09:03 Відповісти
По якій ціні держава в особі дп гарпок мав би викупляти таку е/е, по 10грн/квт?
Зараз вони не хочуть викупляти е/е з СЕС приватних власників, лише від своїх наближених корупціонерів як ахмєт чи шурма.

Єдиним адекватним виходом у даній ситуації є будівництво енергоакумулюючих потужностей при виробництві дешевої е/е на АЕС за прикладом Австралії.
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07.06.2024 12:22 Відповісти
О, так-так, звісно, в Австралії...
"You don't know what War is until it comes to your Home."(c) /заголовок свіжого номера "The Guardian Weekly"/
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07.06.2024 13:00 Відповісти
Лучше пусть расскажет сколько денег вбухал на якобы на защиту объектов генерации. И сколько лет ему бы пришлось сидеть, если б Украина была бы правовым государством
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07.06.2024 07:40 Відповісти
зважаючи на те, що систему (якщо вірити очільникам укренерго) доведеться відбудовувати майже з нуля, можливо, є сенс розглянути інші варіанти замість старезних монстрів?...
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07.06.2024 07:43 Відповісти
Зєлєбот, а ти як сюди забрів?
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07.06.2024 07:56 Відповісти
Цапику, а ти в курсі ,що методички видає Дердеп)
невже у вас zeлених доводиться пАдлякові темники самим купувати?
Хоча, знаючи скнару zeлену жабу, можливо й так)))
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07.06.2024 07:57 Відповісти
Да какая разница тебе,астанавись посредине.
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07.06.2024 07:58 Відповісти
Значить, усю цю свору волохатих #идів збираємо до купи і б'ємо *********** палицями - електрики буде до#єра і більше. І це - не мій винахід
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07.06.2024 07:54 Відповісти
якщо ті десятки мільярдів, що виділятимуть енергетикам-мононолістам через бариг-мародерів Зєлєнськага, направити бажаючим українцям для розвитку малої енергетики, то "проблема" вирішиться протягом пари місяців.. до того ж у кацапів не вистачить дронів-ракет на "стрільбу з гармати по горобцях"
але схематозники від зебільної зевлади на подібне ніколи не підуть - "де ж оні тада харчєваться будут і как же тадА оні смогут керувАть енергонезалежним українцем?"
..щось подібне коментував тут ще десь пару років тому, коли "енергопроблеми по-дебільнозєлєнскі" тільки починалися
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07.06.2024 07:55 Відповісти
Після захоплення Запоріжжя вермахтом (через 46 діб після вибуху) німецькі будівельні частини відновили зруйновану частину греблі, а влітку 1942 року замість обладнання, виведеного з ладу, запрацювало нове - німецького виробництва.

Після завершення ремонтно-відновлювальних робіт 31 грудня 1942 року, вже у січні 1943 року було почато виробництво електроенергії при виробничій потужності до 42 МВт. Протяжність цієї монументальної споруди з усією греблею склала 3 км.

кажуть, що сонце, проіснує, десь, 2 млрд років.
вистачить часу, накрасти?
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07.06.2024 07:59 Відповісти
Идиоты,лишь бы бабло пилить.Уже другие генерации существуют,а они "паровоз" ремонтируют.
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07.06.2024 08:03 Відповісти
Не нажеруться, треба стирати...
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07.06.2024 08:10 Відповісти
Практично, будь-який сільський ставок здатен забезпечити то село електроенергією. Так ж було. Малі електростанції працювали масово, але савєцкоє укрупнєніє то все знищило. А ще занедбані ГЕС на малих і середніх річках. А вітряна генерація, а ще сонячні, але щоб золотом і діамантами не були оздоблені...
Звичайно, всі втрати то далеко не компенсує, але ж на то роки не потрібні!
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07.06.2024 08:13 Відповісти
Иностранные инвесторы,при нормальных,некоррупционных условиях,все создадут за несколько месяцев,важно что бы всякие ахметки,бени и прочие чуки не вели себя как хозяева страны.
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07.06.2024 08:30 Відповісти
Для того шоб ахметки не вели себе як господарі держави, треба шоб народ вел себе як господарь а не баран. Ну, ще нужно запросити мадам Гільотину та познайомити з нею всіх та любого хто візьме хабаря або вкраде хоч1 копейчину.
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07.06.2024 08:49 Відповісти
Як ви все просрали, Володья, тоді поясни, за шо ти отримав премію у 2 000 000 гр. , та за шо тобі платять зп у майже 50 000 долярів?
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07.06.2024 08:45 Відповісти
І, сук@, хоча б щось з тих грошей придбав для фронту - усе в сім'ю, усе в кубишку, усе для діточок. А клятий барига усе тягає і тягає на фронт з власних доходів, рейтинги ваві псує...
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07.06.2024 09:10 Відповісти
Звісно. Тому треба було займатися сьогоднішніми проблемами ще вчора, щоб в 2023му році у вас уже було обладнання, яке зараз в 2024 треба міняти. Час бездарно профуканий, тепер тільки і можуть, що розводити руками, кивати на кацапів та несамовито клацать рубильником направо-наліво. І відповідальності ніхто за злочинне зволікання не понесе...
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07.06.2024 08:47 Відповісти
при всей трагичности ситуации в данном случае это шанс для Украины перестроить свою энергосферу и отойти от устаревших систем производства электричества и отопления
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07.06.2024 08:48 Відповісти
Так, шанс, але використовувати усі шанси, то, на жаль не про Україну, точніше не про її владу. Краще просто красти
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07.06.2024 08:58 Відповісти
гебнява політика знищення України (із середини,) через "гаманці куйла" в Україні в дії.
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07.06.2024 09:02 Відповісти
століття. особливо якщо зелені ушдьопки будуть ложити асфальт та ремонтувати фонтани
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07.06.2024 09:16 Відповісти
Питання, навіщо відбудовувати старе По всьому світу іх закривають, міняють на сонце, вітер та ін, із сміття навіть виробляють. Цим аби будувати і пиляти
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07.06.2024 12:11 Відповісти
 
 