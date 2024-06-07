Українським енергетикам знадобляться тижні, місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, - Кудрицький
Наразі на ТЕС та ГЕС спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Конкретно в цьому моменті – у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях – масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", – зазначив Кудрицький.
Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це – наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.
"І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше – місяці, іноді – роки", - наголосив Кудрицький.
Будь ласка, зачекайте...
Проте і президент у нас найвеличніший
Dmytro Nikolaychuk: Украинский стыд - это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал как Мог! А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе.
Софія Федина: Роман Костенко з трибуни заявив про критичну ситуацію з масовою мобілізацією працівників оборонних підприємств, які прийшли в ТУК оновити дані і ...не повернулися до роботи. Зараз це відповідальність уряду інформувати правила і процедури броні. Але в той час як цирки і онлайн казино мають бронь погоджену опу, працівники оборонки, які виготовляють продукцію критично потрібну армії - не мають.
Lida Sha: Все правильно! Бронь на 95 кварт є, бо вони мають постійно гастролювати та висміювати хохла-малороса. А якщо їх мобілізують, то нарід може одна дня прокинутися і прозріти, що їх перетворювали у тупих баранів.
Звісно в регіонах люди бідніші, але теж готують акумулятори і інші приблуди. Відомий мені бізнес весь з генераторами ще з минулого року.
влада безсоромно продає електрику в Румунію, бо там платять більше, звісно що в Євро, а майже 100% українців по всій Україні сидить по 6-12 годин на добу без електрики !!!
І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
Прошу ознайомитись із поточною ціновою ситуаціює на ринку за даними компетентного джерела:
@ "Вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 7.06.2024
(за 1 КВт⋅год)
Країна Вартість
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/uk/ Велика Британія 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/germany/ Німеччина 0,083 $ 0,076 € 3,32 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/france/ Франція 0,080 $ 0,073 € 3,20 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/spain/ Іспанія 0,086 $ 0,079 € 3,45 грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/italy/ Італія 0,114 $ 0,105 € 4,59 грн.
нформація на 7.06.2024, 09:00"
Йдеться про біржові ціни на ЕЕ в країнах Європи, а не про тарифи для їхніх споживачів (джерело інформації - /нижня частина таблиці).
По таких ринкових цінах Україна могла би закупляти ЕЕ для себе і покривати дефіцит. Але є одне "Але": якщо б до цього часу зебіли у владі побудували достатню кількість інтерконнекторів на кордонах з ЄС та уклали би відповідну кілткість контрвктів на поставку з європейськими енергокомпаніями.
Зараз вони не хочуть викупляти е/е з СЕС приватних власників, лише від своїх наближених корупціонерів як ахмєт чи шурма.
Єдиним адекватним виходом у даній ситуації є будівництво енергоакумулюючих потужностей при виробництві дешевої е/е на АЕС за прикладом Австралії.
"You don't know what War is until it comes to your Home."(c) /заголовок свіжого номера "The Guardian Weekly"/
невже у вас zeлених доводиться пАдлякові темники самим купувати?
Хоча, знаючи скнару zeлену жабу, можливо й так)))
але схематозники від зебільної зевлади на подібне ніколи не підуть - "де ж оні тада харчєваться будут і как же тадА оні смогут керувАть енергонезалежним українцем?"
..щось подібне коментував тут ще десь пару років тому, коли "енергопроблеми по-дебільнозєлєнскі" тільки починалися
Після завершення ремонтно-відновлювальних робіт 31 грудня 1942 року, вже у січні 1943 року було почато виробництво електроенергії при виробничій потужності до 42 МВт. Протяжність цієї монументальної споруди з усією греблею склала 3 км.
кажуть, що сонце, проіснує, десь, 2 млрд років.
вистачить часу, накрасти?
Звичайно, всі втрати то далеко не компенсує, але ж на то роки не потрібні!