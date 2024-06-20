Ночная атака "шахедов": в Киевской области повреждены линии электропередач и оборудования одного из предприятий
В результате ночной атаки вражеских БПЛА в Киевской области попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
"В результате падения обломков возле одного из населенных пунктов возник пожар травяного настила, который уже ликвидирован. Также обломками повреждены линии электропередач и оборудование одного из предприятий", - говорится в сообщении.
Также он сообщил, что профильные службы проводят ликвидацию последствий и обследование территорий.
Напомним, по данным НЭК "Укрэнерго" россияне ночью нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.
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Десь це було вже...
А прострочені з 21 травня, привладні приблуди95, десь мабуть, глибоко зхвильовані… Рила їх жиром позапливали, можливо від нервування за Україну??
А потім тут .
Мабуть таки не всі.