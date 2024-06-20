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Новости Агрессия России против Украины
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Ночная атака "шахедов": в Киевской области повреждены линии электропередач и оборудования одного из предприятий

шахеди

В результате ночной атаки вражеских БПЛА в Киевской области попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"В результате падения обломков возле одного из населенных пунктов возник пожар травяного настила, который уже ликвидирован. Также обломками повреждены линии электропередач и оборудование одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что профильные службы проводят ликвидацию последствий и обследование территорий.

Напомним, по данным НЭК "Укрэнерго" россияне ночью нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Читайте также: Россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, три человека получили ранения

Автор: 

беспилотник (3655) Киевская область (4157) обстрел (27405)


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пожежа трав'яного настилу

Десь це було вже...
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20.06.2024 08:23 Ответить
Гадить обмилок московський в Україні, орками та ЖДУНАМИ ригоАНАЛЬНИМИ!! Коригують падлюки обстріли орків, заробляють на КРОВІ Українців!
А прострочені з 21 травня, привладні приблуди95, десь мабуть, глибоко зхвильовані… Рила їх жиром позапливали, можливо від нервування за Україну??
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20.06.2024 08:25 Ответить
Спочатку прочитав це:



А потім тут .

Мабуть таки не всі.
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20.06.2024 08:25 Ответить
Збита повітряна ціль у повітрі не розчиняється. Її уламки завжди на щось падають.
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20.06.2024 10:02 Ответить
Чомусь не віріться про уламки, бо влада брехлива
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20.06.2024 10:55 Ответить
 
 