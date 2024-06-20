Россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, три человека получили ранения

Российские захватчики в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК, есть раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Трое наших коллег ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли", - добавили в компании.

Напомним, по данным НЭК "Укрэнерго" россияне ночью нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

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