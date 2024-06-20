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Россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, три человека получили ранения

тес,обстріл

Российские захватчики в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК, есть раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Трое наших коллег ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли", - добавили в компании.

Напомним, по данным НЭК "Укрэнерго" россияне ночью нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Читайте также: С начала вторжения Россия почти 180 раз обстреляла ТЭС ДТЭК

Автор: 

обстрел (27405) ТЭС (280) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+10
Це й зовсім не "сизифів труд". Це так треба. Щоб відмити гроші, які пішли на криптовалюту ОПісу, і які будуть чесно та справедливо поділені між СВОЇМИ. Трудягами !
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20.06.2024 08:05
+7
А де вже Найєм, який розвісив свої ТРУСИ над всіма об'єктами електропостачання ? Дорого для України обійшлись його ТРУСИ ! А результат, як завжди у зєлєнского, ТРУСИ не тримають жодної ракети ! То для чого було торік звітувати Україні про надійність ТРУСІВ оцьому покидьку Найєму ? Можна було мовчати й вішати ТРУСИ у своєму кабінеті ? НІ, воно полізло на телестудії, щоб показати ЩО ? Так де ж наш потужний "кабінетний воїн "зараз ? У КРИМУ ? У БАХЧИСАРАЇ ?
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20.06.2024 08:03
+7
Хазяїн - офшорна компанія, кінцевий бенефіціар Ахметка. Йому вигідно побільше вкрасти, наварити. Нафіга йому той захист та ремонти?? Держава ж ввдремониує, звхід надасть обладнання на шару, ще й грошей підкине. А він тарифи знову підніме.

Повторюсь, всю критичну інфраструктуру треба націоналізувати. Керівників фонду держмайна, бувших, що дали прихватизувати критичну інфраструктуру пересаджати з повною конфіскацією.
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20.06.2024 08:28
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Третіи рік віини і немає захисту ТЕС від Шахедів - вже кинулись відновляти - але це Сизифів труд - треба думати за захист
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20.06.2024 07:49 Ответить
Це й зовсім не "сизифів труд". Це так треба. Щоб відмити гроші, які пішли на криптовалюту ОПісу, і які будуть чесно та справедливо поділені між СВОЇМИ. Трудягами !
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20.06.2024 08:05 Ответить
Нє - шо крадуть страшно - тут і мови нема - але хазяін там ДТЕК і він має інтерес шоб продати світло
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20.06.2024 08:10 Ответить
Хазяїн - офшорна компанія, кінцевий бенефіціар Ахметка. Йому вигідно побільше вкрасти, наварити. Нафіга йому той захист та ремонти?? Держава ж ввдремониує, звхід надасть обладнання на шару, ще й грошей підкине. А він тарифи знову підніме.

Повторюсь, всю критичну інфраструктуру треба націоналізувати. Керівників фонду держмайна, бувших, що дали прихватизувати критичну інфраструктуру пересаджати з повною конфіскацією.
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20.06.2024 08:28 Ответить
А де вже Найєм, який розвісив свої ТРУСИ над всіма об'єктами електропостачання ? Дорого для України обійшлись його ТРУСИ ! А результат, як завжди у зєлєнского, ТРУСИ не тримають жодної ракети ! То для чого було торік звітувати Україні про надійність ТРУСІВ оцьому покидьку Найєму ? Можна було мовчати й вішати ТРУСИ у своєму кабінеті ? НІ, воно полізло на телестудії, щоб показати ЩО ? Так де ж наш потужний "кабінетний воїн "зараз ? У КРИМУ ? У БАХЧИСАРАЇ ?
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20.06.2024 08:03 Ответить
Ничего не понимаю. Все шахеды сбиты, откуда раненые и повреждения?
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20.06.2024 08:07 Ответить
Збивають над об"єктом
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20.06.2024 08:11 Ответить
А ракеты?
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20.06.2024 09:21 Ответить
Пока не наведуть лад з синекурою в мобільних групах "ловців шахідів" кіна не буде. Їх уже тисячі а результат регулярні прильоти "уламків" і півкраїни без світла...
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20.06.2024 08:17 Ответить
ти наче дідо старий а досі віриш в казочки про уламки..
п.с. шахеди то таке, вони тец не зруйнують, кацапи на мою чисто суб'єктивну думку спрямували туди 3 балістичні ракети.
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20.06.2024 10:59 Ответить
Щьось я не зрозумію.Шостий рік в нас "народний презідент",а досі ТЕС належать алігархату(ДТЕК).
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20.06.2024 08:29 Ответить
Йо***й ахмет щоб ти с**а сдохла, як і єрмак
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20.06.2024 09:04 Ответить
Народ, ви рахували різницю випущених та збитих ракет?! Це по перше. По друге - "шахеди" вже завжди намагаються робити підльот на обєкт з сторони людських забудов, а в ту сторону вести вогонь мобільним та стаціонарним групам суворо заборонено. Тому частково й виходить, що вражати вдається тільки вже в близкості від обєкту. Нажаль...
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20.06.2024 09:21 Ответить
 
 