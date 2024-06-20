УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9163 відвідувача онлайн
Новини
5 897 13

Росіяни вночі атакували теплоелектростанцію ДТЕК, три особи дістали поранення

тес,обстріл

Російські загарбники вкотре атакували ТЕС ДТЕК, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК.

"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що  внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники було поранено, троє енергетиків загинуло", - додали у компанії.

Нагадаємо, за данними НЕК "Укренерго" росіяни вночі завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу, – гендиректор Yasno

Автор: 

обстріл (30349) ТЕС (920) ДТЕК (1990)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Це й зовсім не "сизифів труд". Це так треба. Щоб відмити гроші, які пішли на криптовалюту ОПісу, і які будуть чесно та справедливо поділені між СВОЇМИ. Трудягами !
показати весь коментар
20.06.2024 08:05 Відповісти
+7
А де вже Найєм, який розвісив свої ТРУСИ над всіма об'єктами електропостачання ? Дорого для України обійшлись його ТРУСИ ! А результат, як завжди у зєлєнского, ТРУСИ не тримають жодної ракети ! То для чого було торік звітувати Україні про надійність ТРУСІВ оцьому покидьку Найєму ? Можна було мовчати й вішати ТРУСИ у своєму кабінеті ? НІ, воно полізло на телестудії, щоб показати ЩО ? Так де ж наш потужний "кабінетний воїн "зараз ? У КРИМУ ? У БАХЧИСАРАЇ ?
показати весь коментар
20.06.2024 08:03 Відповісти
+7
Хазяїн - офшорна компанія, кінцевий бенефіціар Ахметка. Йому вигідно побільше вкрасти, наварити. Нафіга йому той захист та ремонти?? Держава ж ввдремониує, звхід надасть обладнання на шару, ще й грошей підкине. А він тарифи знову підніме.

Повторюсь, всю критичну інфраструктуру треба націоналізувати. Керівників фонду держмайна, бувших, що дали прихватизувати критичну інфраструктуру пересаджати з повною конфіскацією.
показати весь коментар
20.06.2024 08:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Третіи рік віини і немає захисту ТЕС від Шахедів - вже кинулись відновляти - але це Сизифів труд - треба думати за захист
показати весь коментар
20.06.2024 07:49 Відповісти
Це й зовсім не "сизифів труд". Це так треба. Щоб відмити гроші, які пішли на криптовалюту ОПісу, і які будуть чесно та справедливо поділені між СВОЇМИ. Трудягами !
показати весь коментар
20.06.2024 08:05 Відповісти
Нє - шо крадуть страшно - тут і мови нема - але хазяін там ДТЕК і він має інтерес шоб продати світло
показати весь коментар
20.06.2024 08:10 Відповісти
Хазяїн - офшорна компанія, кінцевий бенефіціар Ахметка. Йому вигідно побільше вкрасти, наварити. Нафіга йому той захист та ремонти?? Держава ж ввдремониує, звхід надасть обладнання на шару, ще й грошей підкине. А він тарифи знову підніме.

Повторюсь, всю критичну інфраструктуру треба націоналізувати. Керівників фонду держмайна, бувших, що дали прихватизувати критичну інфраструктуру пересаджати з повною конфіскацією.
показати весь коментар
20.06.2024 08:28 Відповісти
А де вже Найєм, який розвісив свої ТРУСИ над всіма об'єктами електропостачання ? Дорого для України обійшлись його ТРУСИ ! А результат, як завжди у зєлєнского, ТРУСИ не тримають жодної ракети ! То для чого було торік звітувати Україні про надійність ТРУСІВ оцьому покидьку Найєму ? Можна було мовчати й вішати ТРУСИ у своєму кабінеті ? НІ, воно полізло на телестудії, щоб показати ЩО ? Так де ж наш потужний "кабінетний воїн "зараз ? У КРИМУ ? У БАХЧИСАРАЇ ?
показати весь коментар
20.06.2024 08:03 Відповісти
Ничего не понимаю. Все шахеды сбиты, откуда раненые и повреждения?
показати весь коментар
20.06.2024 08:07 Відповісти
Збивають над об"єктом
показати весь коментар
20.06.2024 08:11 Відповісти
А ракеты?
показати весь коментар
20.06.2024 09:21 Відповісти
Пока не наведуть лад з синекурою в мобільних групах "ловців шахідів" кіна не буде. Їх уже тисячі а результат регулярні прильоти "уламків" і півкраїни без світла...
показати весь коментар
20.06.2024 08:17 Відповісти
ти наче дідо старий а досі віриш в казочки про уламки..
п.с. шахеди то таке, вони тец не зруйнують, кацапи на мою чисто суб'єктивну думку спрямували туди 3 балістичні ракети.
показати весь коментар
20.06.2024 10:59 Відповісти
Щьось я не зрозумію.Шостий рік в нас "народний презідент",а досі ТЕС належать алігархату(ДТЕК).
показати весь коментар
20.06.2024 08:29 Відповісти
Йо***й ахмет щоб ти с**а сдохла, як і єрмак
показати весь коментар
20.06.2024 09:04 Відповісти
Народ, ви рахували різницю випущених та збитих ракет?! Це по перше. По друге - "шахеди" вже завжди намагаються робити підльот на обєкт з сторони людських забудов, а в ту сторону вести вогонь мобільним та стаціонарним групам суворо заборонено. Тому частково й виходить, що вражати вдається тільки вже в близкості від обєкту. Нажаль...
показати весь коментар
20.06.2024 09:21 Відповісти
 
 