Росіяни вночі атакували теплоелектростанцію ДТЕК, три особи дістали поранення

Російські загарбники вкотре атакували ТЕС ДТЕК, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК.

"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники було поранено, троє енергетиків загинуло", - додали у компанії.

Нагадаємо, за данними НЕК "Укренерго" росіяни вночі завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

