В ГСЧС показали последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: есть частичные разрушения частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате падения обломков вражеской ракеты в одном из районов Киевской области произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, 2 человека пострадали.

На ликвидации задействовано 2 единицы техники и 15 человек личного состава.

На месте работают психологи и медицинские работники ГСЧС.

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате атаки "Калибрами" на Киевщину 2 человека пострадали, из-за падения обломков повреждены дома, АЗС и предприятия.

Как сообщалось, под утро 23 июня враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО. По данным Воздушных сил, было уничтожено 2 из 3 "Калибров".

Топ комментарии
+7
Якби було пряме попадання, там була б яма метрів 5 завглибшки замість будинку.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:22 Ответить
+2
...херасє часткові
показать весь комментарий
23.06.2024 08:42 Ответить
+2
Да тут судя по все прямое попадание ракеты, а не "падение обломков"...
показать весь комментарий
23.06.2024 08:47 Ответить
ну так вирва как раз за кадром осталась) упало рядом с домом
показать весь комментарий
23.06.2024 10:54 Ответить
Судячи із якості хатинки, господарі собі новий збудують. Не будемо за них переживати.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:21 Ответить
Зовсім не факт. Такі будинки багато хто будує роками чи десятиліттями. Але ж сертифікат вони точно отримають і купують собі новий,правда гірший.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:48 Ответить
Знакомые получили сертификат на покупку недвижимости. Им предложили построить дом вместо разрушенного, но это только стены, без ремонта и мебели. Качество стройки паршивое, материалы воруют. Они выбрали сертификат, могут купить квартиру.
показать весь комментарий
23.06.2024 10:51 Ответить
По сертифікатах різна компенсація в різних областях. Якщо десь в регіонах,то там дійсно вистачить на стіни,вікна,дах та двері. Враховуючи сьогоднішні розцінки будівельників.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:31 Ответить
така логіка зазвичай у тих, хто ніколи і собачої будки не збудував.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:56 Ответить
Має значення, що руйнування «часткові»?!
В частково зруйнованому можна жити.
Той, хто писав, задовільнився б, якщо б його будинок був отак лише «частково» зруйнований?
показать весь комментарий
23.06.2024 09:42 Ответить
Якщо балка впаде на голову, то ніхто з чиновників не відповідатиме
Кредо моносброду "і так сойдєт"
показать весь комментарий
23.06.2024 10:43 Ответить
..якби ж то хоча б була хатинки "зрадників Бакланова чи Бойка чи ще якогось ватника-йурИста Татарова..." для ноУкі про любовЬ до узкага міра чи жлобську какаразніцу...
показать весь комментарий
23.06.2024 10:48 Ответить
Коробка, в которой был пожар, непригодна для жизни даже после ремонта. Если просто окна выбило, можно ремонтировать.
показать весь комментарий
23.06.2024 10:54 Ответить
 
 