В ГСЧС показали последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: есть частичные разрушения частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате падения обломков вражеской ракеты в одном из районов Киевской области произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, 2 человека пострадали.
На ликвидации задействовано 2 единицы техники и 15 человек личного состава.
На месте работают психологи и медицинские работники ГСЧС.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате атаки "Калибрами" на Киевщину 2 человека пострадали, из-за падения обломков повреждены дома, АЗС и предприятия.
Как сообщалось, под утро 23 июня враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО. По данным Воздушных сил, было уничтожено 2 из 3 "Калибров".
В частково зруйнованому можна жити.
Той, хто писав, задовільнився б, якщо б його будинок був отак лише «частково» зруйнований?
Кредо моносброду "і так сойдєт"