Окупанти КАБами атакували два райони Харкова: одна людина загинула і 11 постраждали, зокрема двоє підлітків (оновлено)

Росіяни обстріляли Харків, у місті чули вибухи. Є влучання у двох районах - у приватний житловий будинок та дитячий навчальний заклад.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!" - написав він.

Також читайте: Удар РФ по Харкову: понад 40 людей у лікарнях, 4 пацієнтів у важкому стані

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Терехов, один з ударів прийшовся по приватному сектору міста.

Унаслідок атаки одна людина загинула, ще чотири зазнали поранень.

Згодом Терехов опублікував нові дані: один загиблий і пʼятеро постраждалих унаслідок влучання КАБа у приватний житловий будинок.

Ще троє осіб постраждали в іншому районі міста - там удар по дитячому навчальному закладу.

Як зазначив голова Харківської ОВА, росіяни атакували Шевченківський та Холодногірський райони Харкова. Унаслідок ворожого авіаційного удару травмовано 10 осіб, 1 людина загинула.



Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років.

Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.



Також повідомляється, що без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.

Згодом о 17:07 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.

Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам.