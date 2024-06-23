УКР
Новини
8 714 60

Окупанти КАБами атакували два райони Харкова: одна людина загинула і 11 постраждали, зокрема двоє підлітків (оновлено)

вибух

Росіяни обстріляли Харків, у місті чули вибухи. Є влучання у двох районах - у приватний житловий будинок та дитячий навчальний заклад.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!" - написав він.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Терехов, один з ударів прийшовся по приватному сектору міста.

Унаслідок атаки одна людина загинула, ще чотири зазнали поранень.

Згодом Терехов опублікував нові дані: один загиблий і пʼятеро постраждалих унаслідок влучання КАБа у приватний житловий будинок.

Ще троє осіб постраждали в іншому районі міста - там удар по дитячому навчальному закладу.

Як зазначив голова Харківської ОВА, росіяни атакували Шевченківський та Холодногірський райони Харкова. Унаслідок ворожого авіаційного удару травмовано 10 осіб, 1 людина загинула.

Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років.

Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

Також повідомляється, що без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.

Згодом о 17:07 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.

Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам.

обстріл (30409) Харків (5854) КАБ (424)
+17
Падлюки, коли ми вже нарешті загонимо ту кляту авіацію за урал?
показати весь коментар
23.06.2024 15:10 Відповісти
+16
А слабо Зе-боягузам одну батарею ППО з під Києва перекинути під Харків?!
Хоча би на 2-3 доби - шуганути рашистів!
показати весь коментар
23.06.2024 15:16 Відповісти
+14
Мій рідний брат проживає на Салтівці м. Харків. Розповідає, що ждуни так само па-русскі любят "вялікую" і шиплять вслід військовим, просто проукраїннським землякам, обгрунтовуючи це тим , что всерівно "хохли" віновати в єнтой вайнє. Якось так.
показати весь коментар
23.06.2024 15:34 Відповісти
Атакамси по аеродромах виправлять сітуацію
показати весь коментар
23.06.2024 15:15 Відповісти
кочующая! как было в черниговской, донецкой, херсонской областях...
показати весь коментар
23.06.2024 15:49 Відповісти
кочоючу кацапи розєбали, якщо ти не знав.
показати весь коментар
23.06.2024 18:01 Відповісти
це війна! на війні завжди щось знищують, якщо ти не знав!

працювали ефективно! просрали епічно!
показати весь коментар
23.06.2024 18:08 Відповісти
ну так просрати в один момент 1 лярд зелені це було епічно, епічнішим було тільки шикування в колону за 30 км від фронту.
така даля чекає і петріот біля Харкова, де орлани та зали літають як в себе вдома.
показати весь коментар
23.06.2024 18:58 Відповісти
вартість пускової установки М901 складає 10 млн доларів!

х2 = +/- 20 млн$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.06.2024 19:26 Відповісти
там накрили батарею з радаром та командним, про яку пускову ти пишеш
показати весь коментар
23.06.2024 20:13 Відповісти
ясно! і зірку смерті! 2 штуки!
показати весь коментар
23.06.2024 20:49 Відповісти
Глобальная проблема не в сепарьях наводчиках. Над Харьковом и окрестностями висят дроны, 24/7. И это проблема. Сбивать толком пока не умеем.
показати весь коментар
23.06.2024 16:22 Відповісти
Не дрони, а повноцінні розвідувальні беспілотники типу орлан і інщі.
Треба генштабу програму розробити як від них позбавляться, хоч з кукурузників, але там совки, їм пофіг, мислять радянськими категоріями.
показати весь коментар
23.06.2024 23:11 Відповісти
Що ти мелеш "харків'янин".
Які ланцети.
показати весь коментар
23.06.2024 23:09 Відповісти
її відразу ж нахлобучать, разом з екіпажем. Нині не 22 рік.
показати весь коментар
23.06.2024 15:37 Відповісти
А слабО меру Харкова у західних партнерів почати випрошувати все - від ППО, швидких, та пожежних? Як Кличко випрошує..
показати весь коментар
23.06.2024 15:55 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 17:15 Відповісти
Що випрошує Кличко? Харків мав уже давно отримати ППО, назвати які? Ви знову вину на людей пернводите,сидячи на новому пішохідному мостику столиці. Коли його відкривали ви, У Харкові був Траур. Ніякий Кличко не отримав ППО від Європи. ППО отримує ЗСУ, а чому вони в столиці замість прифронтової зони, то це на вашій совісті,кияни. Бо захисників бити в столиці це уже мода
показати весь коментар
23.06.2024 18:54 Відповісти
Капець. Та дістала ти, поцреотка бюргерна! Сиди собі у Німеччині й не гавкай! Знову в запої??
показати весь коментар
23.06.2024 19:33 Відповісти
Це ти не гавкай,а то дістала,Кличко, а про ППО Попко говорить. Сиди тихо в столиці при захисті нашим ППО тебе і твого коміка,бо без нас ти нуль. Жителі Харків це Україна, так що не гавкай проти України
показати весь коментар
23.06.2024 19:49 Відповісти
Протверезій. Бо реально хню несеш.

Для тебе, як для особообдарованої, повторюю - не перекладай своє на інших. Так волаєш про зелень - що я на 300% впевнена, що ти за клована й голосувала..тільки сраку свою тепер ховаєш подалі від України))
показати весь коментар
23.06.2024 20:00 Відповісти
Що своя сорчка ближче до тіла,а правда як отрута. Я знаю тебе,вірніше твій нік з тих далеких, ніколи не думала,що таке буде спілкування, що для тебе Україна це тільки ти, а інші,то п'яниці. Так хто з нас має морально протрезвіти? Не пиши більше мені, нудить від таких "патріотів "
показати весь коментар
23.06.2024 20:08 Відповісти
З яких далеких?)) В очі довбишся? І не я тобі, чума, писала))

А нудить тебе, поцреотка, з перепою. Як завжди.
показати весь коментар
23.06.2024 20:18 Відповісти
Цікаво прокацапські елементи у Харкові так само продовжують любити рускій язик і вілікую рускую культуру ?
показати весь коментар
23.06.2024 15:20 Відповісти
Добкіни, їм надають ригоАНАЛЬНУ допомогу!!
Це за побиття зкацапленою медсестрою, пораненого МАЙДАНІВЦЯ, карма!
Українці борються з рашистами, а ЖДУНИ, коригують обстріли орків!
Самі ж ригоАНАЛИ, повтікали…
показати весь коментар
23.06.2024 15:25 Відповісти
Таких дуууже поменшало. Навіть он Терехов перевиховався (можливо). Російськи бомби на голову перевертають свідомість самих упоротих
показати весь коментар
23.06.2024 15:30 Відповісти
Легше зробити українця з московита, чим з хохла. На жаль.
показати весь коментар
23.06.2024 15:33 Відповісти
Сам живу на Салтовке подтверждаю слова брата,СБУ и полиция очень недорабатывают.
показати весь коментар
23.06.2024 21:57 Відповісти
ще більше стало.
показати весь коментар
23.06.2024 15:45 Відповісти
а чому вони раптом повинні змінити свою точку зору? В більшості - це малоосвічені ліниві люди, які живуть небогато. Їм все одно в якому гімні жити, чи в нашому чи в кацапському. Мало того, вони вважають українців винними в обстрілах і бомбардуваннях, бо якби українці здались зразу, то у цих людей тільки назва гімна в якому вони живуть змінилась би.
показати весь коментар
23.06.2024 17:22 Відповісти
Тому шо держава повністю просрала хоч якесь пптріотичне виховання.
У Києві, наприклад, радянську зірку зі статуї перемоги коли зняли ? А чи зняли б якщо не війна ?
показати весь коментар
23.06.2024 18:29 Відповісти
Яка ще статуя перемоги?? Яка зірка?? Що за маячня??

То національний музей історії України у другій світовій війні. Має назву Батьківщина-Мати. Ніяких зірок не було - був герб срср. Заміна на тризуб коштувала дорого. Після пояаи спонсорів був змінений.

Чого ж не сплатив демонтаж сам, раз патріот такий?
показати весь коментар
23.06.2024 18:51 Відповісти
А чого ж зараз полізли міняти, якщо це всьго лиш музей. Чи патріотам краще було красти 30 років під радянським гербом.
показати весь коментар
23.06.2024 18:56 Відповісти
Ну Ви ж не проспонсорували. Ото спонсорів шукали.
показати весь коментар
23.06.2024 19:31 Відповісти
Я плачу податки, як казав один поважний пан з Донецьку
показати весь коментар
23.06.2024 19:35 Відповісти
Наші з Вами податки давно вже розікрали)) причому й кінці хрін знайдеш..
показати весь коментар
23.06.2024 19:48 Відповісти
патріотизм з голою жопою? це ж було вже. в совку.
якщо хочеш, щоб всі люди любили Україну - треба зробити так, щоб їм тут добре жилося, а не промивати мізки патріотичною херньою. совок розвалився бо там мало займалися патріотичним вихованням? чи тому що там було погано жити?
показати весь коментар
23.06.2024 19:08 Відповісти
Ніде правди діти. Гасла і пропагадаг в совку були одні, а реаліі життя інші. В незалежній на "патріотизм" взвагалі забили, а жити краще не стало. А якщо життя і так не дуже, то який вовочка буде обкрадати пересічного- вже не важливо. А то шо вони вміють тільки красти і брехати -факт.
показати весь коментар
23.06.2024 19:17 Відповісти
Влучили в приватну школу кацапську, ворожу, а дітей там не було, бо всі поїхали геть
показати весь коментар
23.06.2024 17:58 Відповісти
F-16 как всегда скоро будут. Наверное когда рашисты из Харькова сделают Мариуполь
показати весь коментар
23.06.2024 15:29 Відповісти
Та писта, уже не стесняясь ровнять город начали...
показати весь коментар
23.06.2024 15:32 Відповісти
То не кабы, вони вже достають артілерією
показати весь коментар
23.06.2024 15:39 Відповісти
ти звідки виліз, «артилерист»?
показати весь коментар
23.06.2024 15:51 Відповісти
«Совок та ждуни» ще е у Харкові тому, що нема системної роботи силовиків проти них.

Іх ловлять але мало,
Ніхто їх не Виявляе.

Вироки коли їх спіймали дуже мягкі. Нема показових процесів.
Навіть коли піймають фото блюрять. Навіщо? Кого захищають?!

Навпаки повинні їх фото вісіти на кожном паркані. « Хероев» треба знати. Вони потрібні відчувати ганьбу громадян.

Це е серьезні помилки « влади». Так цю війну дуже важко виграти…
показати весь коментар
23.06.2024 15:53 Відповісти
Їх не виявляють, бо їх захищає московська церква. А з нею у зеленского домовленості ще з Оману.
показати весь коментар
23.06.2024 16:00 Відповісти
Тил мае бути міцним.

Разом до Перемоги!
показати весь коментар
23.06.2024 15:56 Відповісти
Деж українськи каби, фаби? А, гвидон дерьмаковський? Одними дронами з твоєї брехні війну не виграти.
показати весь коментар
23.06.2024 15:59 Відповісти
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не воювали з мирними громадянами ,це не армія це здичавіла рашиська орда , путін і його злочина кліка це боягузи ,ці істоти дуже боятся за свою погану шкуру тому мають здохнути ,це найогидніша імперія зла.
показати весь коментар
23.06.2024 16:01 Відповісти
Да уже давно пора влупить по аэродромам рашиков. Прикол в том, что если мы не скажем что разбомбили аэродромы рашиков, то и орки не расскажут своему населению, что мы разбомбили их аэродромы. Все останется в секрете.
показати весь коментар
23.06.2024 16:08 Відповісти
У вовачкі там ні родичів а ні хатинки немає- йому байдуже
показати весь коментар
23.06.2024 16:20 Відповісти
***** на людей. З харківського дельфінарію "Немо" евакуювали за кордон до Валенсії в Іспанії двох китів-білух через посилення російських обстрілів.
показати весь коментар
23.06.2024 17:14 Відповісти
Байден запретил бить по стратегическим аєродромам параши, что бы не мешать свинособакам комфортно обстреливать Харьков.
показати весь коментар
23.06.2024 17:25 Відповісти
Да какая накуй помощ , где авиация ? нет защиты неба , все идет по плану , рано , люди гибнут, мирные , дети.. Скажу как есть , человек ранен , истекая кровью, нужна *** помощь медика, и тут голос , ранооО.. Ну его накуй такую помощь ... Дайте бабло, бабло , и все ,а толку ???
показати весь коментар
23.06.2024 18:03 Відповісти
авиация в Дании и Нидерландах
показати весь коментар
23.06.2024 18:14 Відповісти
В оманских афшорах
показати весь коментар
23.06.2024 18:58 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/23/7462166/ ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО Оккупанты заявили об атаке на Севастополь, 5 погибших и более 120 пострадавших
показати весь коментар
23.06.2024 18:09 Відповісти
Оккупанты сдавайтесь!!!
показати весь коментар
23.06.2024 18:13 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 19:23 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 19:24 Відповісти
 
 