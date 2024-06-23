Окупанти КАБами атакували два райони Харкова: одна людина загинула і 11 постраждали, зокрема двоє підлітків (оновлено)
Росіяни обстріляли Харків, у місті чули вибухи. Є влучання у двох районах - у приватний житловий будинок та дитячий навчальний заклад.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!" - написав він.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомив Терехов, один з ударів прийшовся по приватному сектору міста.
Унаслідок атаки одна людина загинула, ще чотири зазнали поранень.
Згодом Терехов опублікував нові дані: один загиблий і пʼятеро постраждалих унаслідок влучання КАБа у приватний житловий будинок.
Ще троє осіб постраждали в іншому районі міста - там удар по дитячому навчальному закладу.
Як зазначив голова Харківської ОВА, росіяни атакували Шевченківський та Холодногірський райони Харкова. Унаслідок ворожого авіаційного удару травмовано 10 осіб, 1 людина загинула.
Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років.
Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.
Також повідомляється, що без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.
Згодом о 17:07 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.
Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча би на 2-3 доби - шуганути рашистів!
працювали ефективно! просрали епічно!
така даля чекає і петріот біля Харкова, де орлани та зали літають як в себе вдома.
х2 = +/- 20 млн$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Треба генштабу програму розробити як від них позбавляться, хоч з кукурузників, але там совки, їм пофіг, мислять радянськими категоріями.
Які ланцети.
Для тебе, як для особообдарованої, повторюю - не перекладай своє на інших. Так волаєш про зелень - що я на 300% впевнена, що ти за клована й голосувала..тільки сраку свою тепер ховаєш подалі від України))
А нудить тебе, поцреотка, з перепою. Як завжди.
Це за побиття зкацапленою медсестрою, пораненого МАЙДАНІВЦЯ, карма!
Українці борються з рашистами, а ЖДУНИ, коригують обстріли орків!
Самі ж ригоАНАЛИ, повтікали…
У Києві, наприклад, радянську зірку зі статуї перемоги коли зняли ? А чи зняли б якщо не війна ?
То національний музей історії України у другій світовій війні. Має назву Батьківщина-Мати. Ніяких зірок не було - був герб срср. Заміна на тризуб коштувала дорого. Після пояаи спонсорів був змінений.
Чого ж не сплатив демонтаж сам, раз патріот такий?
якщо хочеш, щоб всі люди любили Україну - треба зробити так, щоб їм тут добре жилося, а не промивати мізки патріотичною херньою. совок розвалився бо там мало займалися патріотичним вихованням? чи тому що там було погано жити?
Іх ловлять але мало,
Ніхто їх не Виявляе.
Вироки коли їх спіймали дуже мягкі. Нема показових процесів.
Навіть коли піймають фото блюрять. Навіщо? Кого захищають?!
Навпаки повинні їх фото вісіти на кожном паркані. « Хероев» треба знати. Вони потрібні відчувати ганьбу громадян.
Це е серьезні помилки « влади». Так цю війну дуже важко виграти…
Разом до Перемоги!