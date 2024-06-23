УКР
Удар РФ по Харкову: понад 40 людей у лікарнях, 4 пацієнтів у важкому стані

Наслідки удару по житловому будинку у Харкові

Станом на ранок 23 червня 2024 року після ворожого удару КАБами по Харкову у лікарнях перебувають понад 40 постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей.

Четверо пацієнтів - у тяжкому стані, прооперовані.

"Стан дітей 12 та 13 років - середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно. На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів", - інформує Синєгубов.

Також читайте: Шмигаль після удару РФ по Харкову: Україні потрібно більше зброї, більше літаків та боєприпасів

Удар КАБами по Харкову 22 червня 2024 року

Як повідомлялося, 22 червня окупанти вдарили КАБами по Харкову. Згодом з'ясувалося, що кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років. Зеленський показав наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок у Харкові та зазначив, що від початку червня росіяни застосували більш 2400 КАБів, із них 700 - на Харківщині. Україна потребує засобів для знищення російських носіїв бомб.

Наразі рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій 5-поверхівці у Харкові.

+5
Харків, місто Мужніх, Сталевих людей. Бережіть себе і Україну
показати весь коментар
23.06.2024 09:02 Відповісти
+4
Агов, результати міжгалактичного саміту ларьочника?
показати весь коментар
23.06.2024 09:05 Відповісти
+3
Йди до хера, мені пофуй на русских дітей, це ******** *********! Вони виростають і убивають інших, і дітей теж! Тому нехай ВСІ горять тварі руські! Ти мабудь нікого в цій війні не втратив? А я втратила свое дитя, і загубила свого внука!
показати весь коментар
23.06.2024 10:11 Відповісти
А що, на твою думку, треба робити? Тільки не треба патякати про асфальт. Так вже сталося, вумний нарід вибрав те що вибрав. Шо треба робити зараз?
показати весь коментар
23.06.2024 09:59 Відповісти
Ракети.
показати весь коментар
23.06.2024 10:06 Відповісти
А звідки ти знаєш шо їх не роблять? Он у кацапів їх нехватає, ***** їздить до покидька пупса просити, хоча укацапні ВПК набагато більший нашого. Ракету зробити, це не на дивані пиндіти.
показати весь коментар
23.06.2024 15:20 Відповісти
Які балістичні ракети в нас роблять?
показати весь коментар
23.06.2024 15:40 Відповісти
Тобі може і локацію скинути де?
показати весь коментар
23.06.2024 16:52 Відповісти
Вибрав? Тому нехай убирае це зелене гімно!
показати весь коментар
23.06.2024 10:12 Відповісти
Як? Вибори зараз провести не можливо.
показати весь коментар
23.06.2024 15:17 Відповісти
Це 500 КАБ? https://t.me/tipichnoe_xtz/84390
показати весь коментар
23.06.2024 09:41 Відповісти
Очевидно, що летіло в автовокзал. Мета суто терористична - вбити побільше цивільних у вихідний день і зруйнувати міську інфраструктуру.
показати весь коментар
23.06.2024 09:48 Відповісти
22.06.2024 Россияне открыто заявляют, что целью их удара по Харькову был госпиталь Главного управления МВД Украины, https://t.me/zloyodessit/22006 заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Это прямое нарушение Женевской конвенции, говорящей, что: «Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений».
показати весь коментар
23.06.2024 09:54 Відповісти
это через дорогу во дворе, если реально целятся во внутреннее здание рассчитывая попасть то это полный писец
показати весь коментар
23.06.2024 10:09 Відповісти
Ракета спрямувала парарельно автовокзалу..Це місто є моєю Батьківщиною.Біля 700 метрів від цієї події у дворі біля мого житла впало 06.03.2022р біля 23 годині В РЕЗУЛЬТАТІ НА НАС С ЖІНКОЮ ВПАВ ПОТОЛОК,всі вікна навстіж повилітали,все впало що весело.Ми лишилися житла,і рано вранці другим потягом ледве влізли в різні вогони 07.03.2022р.покинуди мій рідний Харків в дуже поганому стані здоров'я.Вот чому опинились у Бельгії.Сумніваюсь,що мета була автовокзал.Так говорю,що добре знаю місто,де провів усе своє життя.
показати весь коментар
23.06.2024 11:49 Відповісти
Також впевнений(інтуіція підсказує),що удар зробили по наводки.
показати весь коментар
23.06.2024 11:52 Відповісти
Навіть приблизно не розумію. Взагалі не розумію. Ветеран ЗСУ, довго місяців був на нулі. Стрілець, штурмовик. Але якби був льотчиком? Або ракетчиком? Навідником якогось там калібру?

І мені комбат дає координати щоб хєрачив по цивільних будинках? Абсолютно неможливо. Навіть по Бєлгороду з Курськом. Не можна такого робити. Так, відмова від виконання наказу і тюрма. А може, ще й коліна прострелю такому офіцеру.

Не можна такого робити. Діти не винні.
показати весь коментар
23.06.2024 10:05 Відповісти
Йди до хера, мені пофуй на русских дітей, це ******** *********! Вони виростають і убивають інших, і дітей теж! Тому нехай ВСІ горять тварі руські! Ти мабудь нікого в цій війні не втратив? А я втратила свое дитя, і загубила свого внука!
показати весь коментар
23.06.2024 10:11 Відповісти
Пані Лариса, слово "співчуваю" тут буде некоректне. Якби ми були поруч - став би на коліно перед Вами. Поцілував би землю, по якій Ви ходите. Навіть приблизно не знаю, як це порівняти. Я втратив багато близьких бойових побратимів. Ви втратили свою дитину та онука.

Єдине, чим можу перед Вами виправдатися, пані Лариса - я воїн. Маю вже особисте кладовище тих тварей. Але, щодо попереднього мого коментаря - ні я, ні хто з моїх друзів - ми не можемо вбивати цивільних. Якось так все.
показати весь коментар
23.06.2024 11:00 Відповісти
Дякую вам що захищаєте Україну. Обіймаю міцно. ♥️ Божого захисту вам і всім вашим побратимам.
показати весь коментар
23.06.2024 13:53 Відповісти
пані Лариса, якщо Ви прочитаєте, знайте - завджи буду з Вами разом.
показати весь коментар
23.06.2024 21:21 Відповісти
Україна потребуе знищення тебе зрадника і вбивцю!!!!! Поки ты будешь при владі перемоги нашої не буде!
показати весь коментар
23.06.2024 10:09 Відповісти
Де відповідний удар по Бєлгороду? Весь час в ролі терпіл не надоїло?
показати весь коментар
23.06.2024 14:24 Відповісти
 
 