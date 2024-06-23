Удар РФ по Харкову: понад 40 людей у лікарнях, 4 пацієнтів у важкому стані

Станом на ранок 23 червня 2024 року після ворожого удару КАБами по Харкову у лікарнях перебувають понад 40 постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей.

Четверо пацієнтів - у тяжкому стані, прооперовані.

"Стан дітей 12 та 13 років - середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно. На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів", - інформує Синєгубов.

Удар КАБами по Харкову 22 червня 2024 року

Як повідомлялося, 22 червня окупанти вдарили КАБами по Харкову. Згодом з'ясувалося, що кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років. Зеленський показав наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок у Харкові та зазначив, що від початку червня росіяни застосували більш 2400 КАБів, із них 700 - на Харківщині. Україна потребує засобів для знищення російських носіїв бомб.

Наразі рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій 5-поверхівці у Харкові.