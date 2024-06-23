Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій 5-поверхівці у Харкові. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій 5-поверхівці у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 06:30 23 червня завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок. Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки.

За даною аресою внаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.

Удар КАБами по Харкову 22 червня 2024 року

Як повідомлялося, 22 червня окупанти вдарили КАБами по Харкову. Згодом з'ясувалося, що кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років. Зеленський показав наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок у Харкові та зазначив, що від початку червня росіяни застосували більш 2400 КАБів, із них 700 - на Харківщині. Україна потребує засобів для знищення російських носіїв бомб.