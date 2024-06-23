РУС
Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 06:30 23 июня завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом. Всего на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники.

По данной аресою в результате попадания авиабомбы погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка.

Наслідки удару по житловому будинку у Харкові
Удар КАБами по Харькову 22 июня 2024 года

Как сообщалось, 22 июня оккупанты ударили КАБами по Харькову. Впоследствии выяснилось, что количество пострадавших увеличилось до 54, среди них трое детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Зеленский показал последствия попадания вражеского КАБа в жилой дом в Харькове и отметил, что с начала июня россияне применили более 2400 КАБов, из них 700 - на Харьковщине. Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб.

